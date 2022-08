Madrid abre el Hospital Isabel Zendal para vacunar contra la viruela del mono

La Comunidad de Madrid ha registrado este martes 2.094 casos de viruela del mono, dieciséis más que el lunes, según datos de la Consejería de Sanidad, que cifra en 1.288 las personas vacunadas que también pueden acudir al Hospital Enfermera Isabel Zendal a recibir su dosis con cita previa.

Del total de dosis administradas, 1.075 han sido por preexposicion y 213 en contactos estrechos tras exposición al virus.

La consejería recuerda que la vacunación como “profilaxis por preexposición está indicada de forma prioritaria a un grupo específico de población, las personas de 18 a 45 años que mantienen prácticas sexuales de alto riesgo”.

Tras haber cubierto las citas para todas las vacunas disponibles, así como las que prevé recibir del Ministerio de Sanidad, se ha habilitado en el Isabel Zendal un punto de vacunación que se suma al que ya está operativo desde mediados de julio en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid, en la calle General Oraá.

“Hemos abierto todas las citas en función de las vacunas que tenemos y las dosis adicionales anunciadas por el Ministerio de Sanidad”, indican fuentes de la Consejería.

Criterios de vacunación

Se vacunará a las personas que hayan sido identificadas por los profesionales de Salud Pública como contactos estrechos de un caso confirmado. En este supuesto recibirá una llamada de Salud Pública para indicarle cuándo vacunarse.

Para la profilaxis preexposición, además de tener entre 18 y 45 años y prácticas sexuales de alto riesgo, hay que cumplir otros requisitos como: no haber recibido la vacuna de viruela con anterioridad; no haber pasado la enfermedad; no haber estado en contacto con un caso confirmado en los diez días previos, y no presentar síntomas sugestivos de viruela del mono”.