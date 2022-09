Madrid, a la espera de las primeras lluvias del curso con los embalses al 58%

A un mes de que finalice el año hidrológico, los datos del 30 de agosto ilustran que los embalses españoles empiezan el nuevo curso a un 35.94% de su capacidad. Esto se traduce en 20.174hm³ de agua embalsada distrubuida por todo el país, muy por debajo de los 30.424hm³ de hace 10 años, con un 54.20% de lleno, disminuyendo en la última semana en 528 hm³ (el 0,9 por ciento de la capacidad total actual de los embalses), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y reto demográfico. Además, en lo que va de año solo se han recogido 266 litros por metro cuadrado, lo que convierte a 2022 en el cuarto más pobre en lluvias desde 1961.

Los hogares españoles consumen diariamente unos 133 litros por persona, y el consumo de agua ha sido un 2,3% más alto que el pasado agosto, según el Canal de Isabel II. Eso sí, el dato se contiene respecto a junio y julio, cuando aumentó un 11% y 9%. Por ello, el Canal recomienda medidas para gastar menos agua como que los propietarios y gestores de piscinas no las vacíen, sino que las cubran y conserven el agua para el verano siguiente. Hay otros gestos domésticos, como cerrar el grifo durante el enjabonado, evitar regar en las horas centrales del día, usar los electrodomésticos a carga completa o revisar y reparar las pequeñas fugas que pueda haber en el hogar.

Estado de los embalses por autonomías

El estado acual de los embalses fluctúa mucho según las autonomías: la peor parada resulta ser Andalucía, con un 26.33% (3.168hm³), seguida por Extremadura con un 30.63% (4.428hm³), Murcia con 31,08% (46hm³), Navarra con un 37.10% (378hm³), Castilla-La Mancha con un 32.52% (1.885hm³) y Castilla y León con un 39.27% (3.256hm³).

Por el contrario, la situación más halagüeña es la de País Vasco con 70.63% (178hm³) y Asturias con 60.33% (292hm³). A esta le sigue de cerca la Comunidad de Madrid, con un 58,58% (621hm³). Estos datos, ofrecidos por embalses.net, revelan también que, en el caso de la Comunidad de Madrid, el porcentaje ha bajado 10 puntos con respecto a la misma semana en 2021, con un 68.68%. Dichas cifras se corresponden con embalses que abastecen la CAM, y algunos de los más importantes son El Atazar, El Pardo, El Villar, La Jarosa, Navacerrada, Pedrezuela, Picadas, Pinilla, Puentes Viejas, Riosequillo, San Juan, Santillana y Valmayor.

Francisco Carreño Conde, Coordinador del pionero Grado Recursos Hídricos en la Universidad Rey Juan Carlos, explica a La Razón que es importante tener en cuenta que los últimos datos de consumo que hay, que corresponden al año 2019, recogen que el consumo anual de la CAM es de unos 200 hm³. Por ello, si no lloviese, habría reservas para unos tres años, aunque explica que ese paradigma no tiene sentido y no considera del todo alarmantes los datos actuales.

Embalses madrileños FOTO: M. Roselló

“Hay que saber que parte de ese agua que vemos en los embalses proviene de la recarga de los acuíferos, y como causa de las pérdidas de ese agua embalsada tenemos por un lado el agua que estamos consumiendo y por el otro la evaporación como consecuencia de las temperaturas”, expone sobre un fenómeno relacionado con el aumento de las temperatura, pues Madrid ha batido los récords históricos de días con ola de calor y noches tórridas en un mismo año desde 1920, que es cuando empieza la serie histórica de temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Modelos alternativos

Ante esta situación, el también Coordinador Master Universitario Hidrología y Gestión de Recursos hídricos de la URJC recuerda que hay otras fuentes de recursos hídricos. “En Madrid no tendría mucho sentido, pero la desalinización es una tecnología que se está desarrollando y tiene una gran eficacia”, ejemplifica. También nombra la opción de reutilizar el agua que se va por el alcantarillado después de ser tratada, algo aún muy incipiente en Madrid, donde se regeneran unos 6 hm³ al año de los 200hm³ que se gastan, en la inmensa mayoría, en uso doméstico por la ausencia de grandes zonas agrícolas en la región.

“Tenemos que activar políticas y medidas para controlar la demanda de agua concienciando sobre la reducción y la optimización del uso de los recursos hídricos en el ámbito doméstico. La Comunidad de Madrid tiene un gran reto”, insiste. Por otro lado, pone en el mapa la importancia de las pérdidas de agua en las conducciones (tuberías y cañerías), llegando a perderse entre un 31% y un 40% del consumo anual.