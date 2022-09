Los apuntes de interpretación de la portavoz de Podemos: “sonrisilla socarrona”...”Muy molesta en tu actitud”...”Y más enfadada aún”

Si estuviera Toni Cantó en el Debate del Estado de la Región que se celebra hoy en la Asamblea de Madrid, mucho podría decir de la interpretación del discurso de Alejandra Jacinto, la coportavoz de Unidas Podemos. La representante morada pudo leer su intervención durante un plazo de 15 minutos, con apuntes incluidos entre paréntesis, sobre cómo debía interpretar sus afirmaciones para que su discurso fuera más expresivo en una cita política importante como la de hoy.

Jacinto empezó contando su conversación con un taxista, que le trasladó desde la Asamblea hasta su casa, que le manifestó su malestar con Díaz Ayuso: “Lo último que me dio fue un mensaje para usted que, comprenderá, no lo voy a reproducir literalmente, por motivos obvios...”. En este punto Jacinto tenía una anotación en mayúsculas que apuntaba en mayúsculas: “CON SONRISILLA SOCARRONA”, que Jacinto no dudó en mostrar.

Faltó fuerza expresiva cuando fue el momento de hablar de educación: “Madrid es la capital europea de la enseñanza privada”, donde el apunte era: “MUY MOLESTA EN TU ACTITUD”.

O cuando fue el momento de hablar del alto precio de la vivienda: “No ha hecho nada . Bueno sí, poner en marcha las dos medidas que usted llama estrella y yo le digo que más que estrellas son estrelladas: el famoso plan Vive, 0 viviendas construidas y le aseguro que van a seguir siendo 0 cuando acabe la legislatura”, un punto en el que la consigna era: “MÁS ENFADADA AÚN”.