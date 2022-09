Foro sobre la última reforma de la Ley de Extranjería

La última reforma de la Ley de Extranjería, aprobada por el Gobierno español en agosto de 2022, ofrece una posible flexibilización en la obtención de permisos españoles de residencia o de trabajo. Pero los cambios introducidos no tienen opinión favorable de todo el mundo, ya que hay quien afirma que no no es beneficiosa para los migrantes que, debido a la situación de crisis humanitaria compleja del país al que pertenecen, han sido ‘privilegiados’ por las políticas migratorias españolas.

En vista de que la reforma influye en aproximadamente cinco millones de migrantes de diferentes nacionalidades que hacen vida en España y en los que vendrán y con ánimo de aclarar dudas que puedan existir sobre la reciente reforma del derecho español de inmigración, la Plataforma Ayuda Venezuela, con el auspicio y colaboración de Save My Identity, analizará este sábado, 24 de Septiembre la situación en un Foro sobre la Reforma Migratoria en España que tendrá una duración de dos horas y en la que se abrirá una extensa sesión de preguntas.

Intervendrán abogados expertos en derecho internacional, políticos y activistas de derechos humanos.