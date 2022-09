El ticket electoral del PSOE para el 28-M: Lobato en Sol y «un nombre» en Cibeles

Se aclara el cartel electoral del PSOE. Un poco más. El secretario general del PSOE de Madrid y portavoz de los socialistas en la Asamblea, Juan Lobato, oficializó ayer su candidatura para las primarias del partido, de las que saldrá elegido el candidato de los socialistas a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en las próximas elecciones autonómicas de mayo.

Lobato firmó su candidatura en el primero de los dos días habilitados para ello, en la sede del PSOE de Madrid en la calle Buen Suceso, acompañado por Llanos Castellanos, expresidenta de Patrimonio Nacional y secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública de la Ejecutiva Federal; y por Leticia Lorenzo, funcionaria de la Administración Civil del Estado responsable de la Secretaría Económica, Trabajo y Emprendimiento de la Ejecutiva del PSOE de Madrid. Dos perfiles que representan la apuesta de Lobato por integrar en su equipo a perfiles independientes y profesionales de la sociedad civil con un claro compromiso progresista. Tras este trámite, y en el caso de haber más candidatos a las primarias, las votaciones para elegir al aspirante a la Presidencia de la Comunidad de Madrid se celebrarán el 9 y 16 de octubre, en primera y segunda vuelta respectivamente.

La opción de García Montero

Aclarado en gran parte el horizonte del candidato a la Puerta del Sol, la incógnita del PSOE rumbo al 28-M se centra en el cabeza de cartel a la Alcaldía de la capital. Lobato dejó entrever que la decisión ya está adoptada: «Tiene nombre», señaló. Respecto a los rumores de que sea Luis García Montero, poeta y viudo de la escritora Almudena Grandes, Lobato aseguró que no puede «concretar nombres porque no es el momento» pero apuntó que mantiene interlocuciones con él como «con otras muchas gentes». El también portavoz en la Asamblea de Madrid aseguró que esta estrategia está guiada por el «evidente desgate» y «falta de proyecto» del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Hasta ahora habían sonado los nombres de ministros –aunque algunos de ellos ya han descartado esta posibilidad– como Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, Reyes Maroto o Félix Bolaños como posibles candidatos, aunque la mayoría de ellos han dicho en público o en privado que no contemplan esta opción. La posible candidatura de la delegada del Gobierno y secretaria de la agrupación Madrid capital, Mercedes González, hasta hace poco aspirante natural del partido, no convence en Ferraz, que maneja estudios internos cualitativos desfavorables y ha anunciado que se dedicará de forma «exclusiva» a estos cargos. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, aseveró ayer que a los madrileños «les importa muy poco la vida orgánica» del PSOE, así como ha reiterado que está centrada en «trabajar, trabajar y trabajar». Espinar dio «la enhorabuena a Lobato por presentar su precandidatura», para a continuación señalar que «el resto de temas son orgánicos, de partido», y añadió que está «segura» de que «el secretario general estará encantado de contestar». Espinar se convirtió en portavoz de los socialistas madrileños en el Ayuntamiento de la capital tras la dimisión de Pepu Hernández.

«Presumir de primarias»

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reprochó este lunes al PSOE que «presuma de primarias» cuando después «aceptan de forma resignada que habrá dedazo divino de Pedro Sánchez en Madrid». «¿No era sistema de primarias? El PSOE dijo que ellos mantenían un sistema de primarias. Aquí consisten en que Sánchez designa y el resto calla y acepta resignado la imposición», aseguró el regidor ante los medios de comunicación desde el Faro de Moncloa. Para Almeida, «el problema en Madrid no es el baile de nombres, si hay o no un nominado, sino que es Pedro Sánchez. El PSOE lo tiene muy difícil, y demuestra muy poca autonomía cuando la defensa de los intereses de Madrid es muy importante».