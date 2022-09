Madrid inicia este lunes la vacunación de la cuarta dosis contra el Covid en 733 residencias de mayores

La cuarta vacuna contra el Covid-19 comenzará a administrarse este lunes de forma simultánea en las comunidades autónomas entre los 2,9 millones de españoles con más de 80 años, si bien muchas autonomías han optado en esta primera fase por priorizar a mayores institucionalizados (390.000).

La excepción será la comunidad andaluza que se sumará a la campaña de vacunación de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo el 3 de octubre a fin de hacerla coincidir con la vacuna de la gripe.

Las 733 residencias de la Comunidad de Madrid ya están preparadas para esos pinchazos con un nuevo suero. Así lo anunció el pasado martes, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. que recalcó que esta cuarta dosis, la segunda de refuerzo, será con las nuevas vacunas bivalentes.

La campaña de vacunación arranca en residencias de mayores y en centros de discapacidad, tanto a residentes como a trabajadores sociosanitarios. Para ello, destacó el consejero, “contamos con equipos de Atención Primaria, con el apoyo del Summa 112, y con personal experimentado de las residencias”.

Además de la población de más de 80 años y residentes en centros de mayores, Sanidad recomienda que acudan a vacunarse los menores de 60 que por diferentes motivos no han completado su pauta o no aún no se han vacunado frente al coronavirus.

El Ministerio de Sanidad ha recibido 44 millones de dosis de vacunas adaptadas a variantes contra la Covid-19 de cara a la próxima campaña de vacunación con la dosis de recuerdo que se iniciará en toda España y que se distribuirán entre las Comunidades Autónomas.