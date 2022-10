Ayuso celebra que el TC admita su recurso contra el decreto energético de Sánchez: “Es lesivo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este miércoles que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso que presentó el Gobierno madrileño contra el decreto de ahorro energético del Ejecutivo de Pedro Sánchez que, entre otras cosas, limita la temperatura de la calefacción y la refrigeración a 19 y 27 grados, respectivamente.

En declaraciones a Telemadrid antes del desfile por la Fiesta Nacional, Ayuso ha asegurado que, a juicio, “es un decreto que, además de invadir competencias, es lesivo para los intereses de los comerciantes, de autónomos y de todas las personas que en Madrid se han tenido que ver a marchas forzadas a aplicar una serie de medidas que ni son beneficiosas ni fomentan el consumo en un momento como este”. La presidenta madrileña ha señalado que “ya no se trata solo de la autonomía de Madrid...es que es también, por ejemplo, la libertad de horarios comerciales, el interés del turismo… la forma de aplicarlo y de imponer. Esto nos ha llevado a los tribunales a buscar amparo, pensando en el beneficio de los madrileños, por incómodo que sea”. Ha señalado que deben ser ahora los tribunales los que determinen si el decreto es inconstitucional en alguna de sus partes y ha normalizado el hecho de que Madrid haya puesto en manos del Constitucional esta diferencia de criterio entre Moncloa y la Puerta del Sol: “En un Estado de Derecho lo normal es que cuando las administraciones no se entienden se pongan en manos de un juez que imparta esa justicia. Y creo que esto es lo habitual y no pasa nada por eso”.

Ayer, el TC informó de que, con ponencia del magistrado Ramón Sáez, había decidido admitir el recurso de la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.