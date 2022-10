Pablo Iglesias carga (de nuevo) contra “el trifachito del Ayuntamiento de Madrid”

La izquierda madrileña está ofendida. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha mostrado su “vergüenza” ante el “paripé de las tres derechas” con la intención de declarar persona non grata al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias, además de reprobarle, una dinámica que la edil ha calificado en rueda de prensa de “antidemocrática”. En eso ha coincidido con la socialista Mar Espinar.

Vox, PP y Cs piden la declaración de persona non grata, los primeros, y la reprobación, en el caso de los partidos de gobierno, por unas declaraciones que hizo Iglesias en su programa de radio el pasado 28 de septiembre. “Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde”, ironizaba.

Que el trifachito del Ayuntamiento de Madrid me declare persona non grata es un honor y demuestra dos cosas: 1) El humor es eficaz para enfocar los montajes policiales 2) Lo de Isa Serra fue lawfare y les duele que lo recordemos. Seguiremos informando y analizando ✊ pic.twitter.com/pnWAmhPFEF — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 24, 2022

Pero Pablo Iglesias no necesita la solidaridad de la izquierda. Él solo se basta para repartir “mandobles ideológicos”. Aunque eso signifique atacar a la Policía Municipal de Madrid. Poco le importa con tal de “asaltar el cielo”... Mientras se entretiene cargando contra el “trifachito” del Ayuntamiento de Madrid para mayor solaz de sus partidarios. Aunque cada vez sean menos.