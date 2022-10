Madrid declarará persona “non grata” a Pablo Iglesias

Son los punto 32 y 34 en el orden del día del Pleno que el Ayuntamiento de Madrid celebrará el próximo martes. Y, salvo giro de guion de última hora, saldrán adelante. Eso significará que el consistorio de la capital y primera ciudad del país reprobará y declarará persona “non grata” a Pablo Iglesias. El ex líder de Podemos y ex vicepresidenta del Gobierno recibirá este “título” de manos de la ciudad en la que nació, aunque no es en la que reside actualmente.

Los grupos con representación en el Palacio de Cibeles debatirán dos propuestas. Una registrada por Vox y otra firmada de manera conjunta por PP y Cs. la bancada de Javier Ortega Smith-Molina llevará el Pleno una iniciativa que plantea “que el Ayuntamiento de Madrid declare a Pablo Iglesias Turrión persona ‘non grata’, por las injurias manifestadas en fecha 28 de septiembre de 2022 contra la Policía Municipal”, y que se adopten las medidas de apoyo a este cuerpo que se indican en la iniciativa subsanando la problemática relativa al déficit de la plantilla, dotando los medios materiales adecuados para su seguridad y acometiendo la mejora de las instalaciones”. La del Gobierno en coalición liderado por Almeida y Villacís propone que se “reprueben las declaraciones de don Pablo Iglesias y sus inaceptables insultos al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, y que reitere su más firme apoyo a este cuerpo y su agradecimiento por la constante labor de sus agentes en favor de la libertad, la seguridad y la convivencia en la ciudad”.

Para que salgan adelante la propuesta, necesitan los votos de los tres partidos que las impulsan, si damos por descontado que Más Madrid y PSOE votarán en contra. Todo parece indicar, por tanto, que serán aprobadas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que, a su juicio, no va a haber “ningún problema” para que el pleno del Ayuntamiento de la semana próxima repruebe y nombre persona “non grata” a Iglesias, por sus palabras en el podcast ‘La Base’ sobre la Policía Municipal de Madrid.

En esa intervención, el ex número dos del Gobierno de pedro Sánchez afirmó que con “cinco tías a caballo” como la dirigente de Podemos Isa Serra “veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid”. Iglesias se refería, según recoge la Agencia Efe, al proceso que juzgó a Serra por atentado a la autoridad durante una protesta para frenar un desahucio en Madrid el 31 de enero de 2014 y que la terminó condenando a un año y siete meses de prisión en abril del 2020, pena que fue suspendida el pasado 27 de septiembre por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Las injurias contra la Policía

La intervención de Iglesias en la base originó que el PP registrara para el pleno de octubre, que se celebrará el martes que viene, una proposición para reprobar al exdirigente del partido morado, y también Vox ha registrado una iniciativa para nombrarle persona “non grata” por las “injurias” manifestadas contra la Policía Municipal. Almeida ha argumentado que merece ser “declarado persona ‘non grata’ y reprobado” por el pleno municipal quien “insulta a la Policía Municipal, quien se mofa de la Policía Municipal, quien se mofa de una Policía Municipal a la que Isa Serra gritó que si era una puta, una malfollada, si se follaba a todos los policías municipales y sus hijos no le podían mirar a la cara”.