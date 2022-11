Javier Fernández-Lasquetty: “Sánchez quiere imponer el socialismo fiscal obligatorio”

A menos de siete meses para las elecciones, el Gobierno de Ayuso ha alumbrado los que, si reciben el apoyo de Vox, serán los últimos presupuestos de la legislatura. Javier Fernández-Lasquetty guarda silencio sobre las conversaciones con los de Rocío Monasterio y critica que Moncloa trate de suplantar a la Comunidad de Madrid para imponer un «impuesto de Patrimonio bis».

¿En qué se diferencian los presupuestos de Madrid de los de Sánchez?

Estos son unos presupuestos que sí se apoyan en la realidad, que la AIReF ha respaldado, mientras que los de Sánchez siguen pensando que van a tener unos éxitos económicos que no se corresponden con la realidad. Los de Madrid no hacen crecer la deuda y los de Sánchez siguen haciendo crecer la deuda de manera disparatada. Los de Madrid son unos presupuestos que sí se concentran en lo verdaderamente importante: el 87% del gasto va dedicado a las funciones necesarias de la Comunidad, a Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Transporte... Mientras que del presupuesto del Estado poco más del 50% va a lo principal, que es Defensa, Seguridad, Justicia, pensiones y desempleo. El presupuesto del Estado está hecho para la propaganda de Sánchez y el nuestro, para ayudar a la gente en una situación muy complicada.

¿Por qué el Gobierno madrileño intenta confrontar constantemente con el de Sánchez?

Bueno... Será más bien Sánchez el que intenta confrontar con casi toda España. Lo que hace la Comunidad de Madrid es no quedarse callada. Hay otra alternativa: quedarnos callados y ver a Sánchez saltarse la Constitución para encerrarnos a todos en una pandemia. Podemos quedarnos callados o hacer como hizo Isabel Díaz Ayuso, que es decir que no. Podemos quedarnos callados cada vez que Sánchez dice que España va de cine, que los fondos europeos van de maravilla, cuando resulta que no es así. Eso es lo que no hace Madrid y está muy bien que no lo haga. Sería letal para España que un aspirante a un poder absoluto como es Sánchez no se encontrara ninguna barrera, ni la de la ley ni la de la acción política, en este caso, de la Comunidad de Madrid.

¿Hay riesgo de que la crisis afecte a los ingresos de Madrid tanto en lo que depende del Estado como en los recursos propios?

No porque la previsión de ingresos es cierta: esos 18.300 millones de euros sabemos que con seguridad van a llegar y en qué fechas. No es un regalo, es lo que resulta de un sistema reglado como el de financiación autonómica. En la parte que sí depende de una estimación nuestra –que son los tributos que nosotros recaudamos, principalmente Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Actos Jurídicos Documentados– ahí lo que hemos hecho ha sido una estimación por debajo de lo que estamos recaudando este año.

¿Es responsable bajar impuestos en el contexto actual?

Los presupuestos contienen algunas bajadas de impuestos. Las deducciones que esperamos que se aprueben en la Asamblea de Madrid relacionadas con familia y natalidad; el mayor avance en la bonificación de Sucesiones y Donaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos; y luego va la deflactación, que aplicamos en la mitad del impuesto a la renta. Creemos que sí es conveniente porque tenemos la experiencia de 18 años, en los que ha habido años de crecimiento, de estancamiento y de caída fuerte. Creemos que el hecho de que los ciudadanos se puedan quedar con una proporción mayor del dinero que cada uno ha ganado y que pueda decidir libremente si lo dedica al ahorro, a la inversión o al consumo, genera mayor actividad económica y un beneficio que alcanza a todos.

Entrevista al consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Me pongo en la piel de un ciudadano que ve a los partidos de izquierdas diciendo que estas bajadas de impuestos benefician a las clases ricas y a ustedes diciendo lo contrario, sin saber a quién hacer caso...

Normalmente no debe hacer caso a la izquierda, porque le miente. Haría bien en no hacerle caso en esto porque le volvería a mentir. Para un ciudadano medio de Madrid, el ahorro fiscal acumulado en estos años ha sido de 17.000 euros; para un madrileño que gana 20.000 euros al año, por tanto, con una renta baja, su ahorro ha sido 60.000 euros. No son hipótesis, no son fantasías de Mónica García cuando no tiene otra cosa en qué pensar, sino realidades. En Madrid se han beneficiado 900.000 personas de las bonificaciones sobre el Impuesto de Sucesiones. De esas 900.000 personas, más de 700.000 recibían esa bonificación cuando estaban recibiendo una herencia inferior a la media. Es decir, hay 700.000 personas con herencias inferiores a la media y, podemos suponer, por tanto, con un nivel de vida inferior a la media, frente a 200.000 con una herencia superior a la media. Que la izquierda siga hablando de que las bajadas de impuestos que hace la Comunidad de Madrid son como si fuera una cosa que solamente beneficia a cuatro oligarcas del Ibex 35 demuestra la falta de imaginación que tienen y explica por qué los madrileños se sienten tan lejanos de la izquierda.

Ante el horizonte electoral de mayo y a pesar de la buena predisposición de Vox, nunca es descartable un escenario de prórroga de presupuestos. ¿Serían válidas las cuentas de este año para afrontar 2023?

No hablo de hipótesis, nosotros estamos ahora mismo en una negociación, en un diálogo con Vox, y esperamos y trabajamos para que llegue a buen fin.

¿Es optimista de cara a esa negociación?

No voy a hablar de la negociación ni sobre cómo marcha, porque lo único que hace es enturbiarla. Hablaré al final y ojalá que sea para celebrar que ha habido un acuerdo. Espero que no haya votos negativos de Vox que impidan que estos presupuestos se aprueben y que la expresión numérica del programa de investidura que votó la mayoría de la Cámara se plasme en realidad, porque esto es la aplicación del programa con el que se presentó Isabel Díaz Ayuso.

¿Por qué es inconstitucional el impuesto de Solidaridad?

Sin tener competencias para ello, se colocan en la posición de la Comunidad de Madrid para hacer pagar un impuesto que aquí está bonificado. Según lo que ha expresado la ministra de Hacienda, pretenden crear un impuesto que lo tienen que pagar las mismas personas que pagaban patrimonio, por los mismos conceptos, con los mismos tipos e incluso dicen que el que ya paga Patrimonio, se lo deducirá... Pues me está usted diciendo que es el mismo impuesto. No es una cuestión de doble imposición, sino de suplantación. Quieren hacer el socialismo fiscal obligatorio y me parece bien que lo hagan cuando ganen los socialistas. Lo combatiré y trataré de que no suceda, pero me parece lógico que si en Valencia, Aragón o Castilla-La Mancha, ganan los socialistas hagan una política de impuestos altísimos, pero es que ellos pretenden que también hagamos una política de impuestos altísimos cuando pierden. Y a eso nos negamos. Como llevan 25 o 30 años perdiendo las elecciones en Madrid, quieren decidir los impuestos y eso es radicalmente anticonstitucional.

¿Teme que Moncloa lleve más allá su voluntad de aplicar una armonización fiscal?

No descarto que durante la tramitación parlamentaria de este «impuesto de Patrimonio bis» le añadan un «impuesto de Sucesiones bis», porque es lo que siempre han querido. María Jesús Montero siempre ha estado obsesionada con el Impuesto de Sucesiones, porque este impuesto sí recauda a diferencia del Impuesto de Patrimonio. Esa llamada armonización, además de ser anticonstitucional, sería muy negativa. Sería la negación del pluralismo: si las regiones tenemos competencias sobre determinados impuestos para poder decidir tiene que haber un margen para que los partidarios de los impuestos altos los suban y nosotros los bajemos.

En 2023, el abono transporte será gratis para los mayores de 65 años. ¿No sería más justo establecer esa gratuidad en función de la renta y no por edad?

Fue un compromiso electoral de Ayuso y como Ayuso cumple lo que promete, pues lo hace. Responde a una realidad de un Madrid con más personas mayores que, al mismo tiempo, están activas. Y todo eso se produce en un marco en el que todo el sistema de transportes, o sea cada viaje lo haga quien lo haga de cualquier edad, está híper subvencionado.

Aseguran que el esfuerzo presupuestario en Sanidad es importante, pero tienen un conflicto abierto con una parte de los profesionales. ¿Cree que hay un boicot a su plan de apertura de los centros de urgencias?

No tengo información como para responder a esa pregunta. Sé lo que dijo mi compañero, el consejero de Sanidad y es que, por supuesto, un número de bajas tan alto hay que investigarlo a ver qué es lo que está pasando, porque no es normal y lo que se sale de lo normal, debe ser investigado.

En su etapa como consejero de Sanidad tuvo que hacer frente a importantes protestas. No sé si temen desde el Gobierno que este clima de protestas pueda prolongarse hasta las elecciones de mayo.

Espero que no y creo que no hay ningún motivo. Cuando yo fui consejero de Sanidad, el gasto sanitario tuvo que bajar y bajó 700 millones de euros. Ahora, el gasto sanitario está subiendo 1.000 millones. Los que salieron a protestar hace 10 años porque había menos dinero para la Sanidad, no será por ese motivo por el que puedan salir ahora. Será porque, a lo mejor, quieren mandar ellos y desde los sindicatos, decidir ellos la política sanitaria, pero claro, no... Para eso hay que presentarse a las elecciones y ganar.