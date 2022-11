Así se anuncia Madrid en el Metro de Londres

Madrileños de Candem, de Chelsea, de la City, de Westminster, del Soho... Todos son bienvenidos a la capital. Y más aún en unas Navidades que están a la vuelta de la esquina y que, ahora sí, quieren regresar a la era pre-pandémica. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han puesto en marcha una campaña publicitaria conjunta en Londres con el objetivo de impulsar la llegada de turistas a nuestra ciudad. Entre las iniciativas se encuentran más de 150 carteles situados en estaciones de Metro como Piccadilly Circus, Westminster, Oxford Circus o Leicester Square. No en vano, el suburbano de la ciudad del Támesis es uno de los más transitados del mundo.

Por espacio de tres semanas, los londinenses verán la imagen de Madrid representada por la Puerta de Alcalá. ¿El reclamo? Los viajes y el estilo de vida, así como la amplia oferta de comercios y experiencias únicas de compras que pueden encontrar los visitantes. Entre otras razones, porque sus bolsillos lo agradecerán: aquellos que no sean residentes en la UE, como es el caso de los británicos post-Brexit, cuentan con descuentos en el IVA. «Madrid, where tax free shopping is just another exciting thing», dice el lema de la campaña. «Madrid, donde, donde las compras libres de impuestos son otra cosa emocionante». Además del suburbano, la campaña se extiende al prestigioso centro comercial Westfield, así como en medios de noticias, shopping, viajes, lifestyle y de lujo, que llegará a cabeceras como harperbaazar.co.uk, vogue.co.uk o theguardian.com, por citar solo algunas.

Publicidad en el centro comercial Westfield FOTO: Comunidad de Madrid

El empeño de los Gobiernos madrileños por atraer a los británicos no es un interés al azar. Según los datos registrados durante los últimos nueve meses de 2022, Madrid ha recibido la llegada de 191.469 viajeros británicos, que han generado 472.998 pernoctaciones. Como recuerdan desde el Ejecutivo regional, es ya el cuarto país emisor de tutistas. Y con esta iniciativa, la capital ha visto su oportunidad de arrebatarle a la ciudad del «shopping» su bandera: Madrid, como destino europeo de compras.