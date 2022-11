Ayuso lanza un aviso a Sánchez tras la reforma de la sedición: “España no se vende. Que lo tenga claro”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado esta mañana el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reformar el delito de sedición: Tras una visita a un colegio en la localidad madrileña de Guadarrama, Ayuso ha sido breve, pero contundente ante una maniobra de Sánchez que no ha dudado en calificar de “rendición” frente a los políticos condenados por referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. “Con esta reforma, Sánchez firma la rendición del Estado de Derecho ante los que quieren romper España y es un paso más para romper el orden constitucional y reducir a España a una república federal. Y España no se vende y España no puede rendirse y esto lo tienen que tener claro tanto Sánchez como sus socios”.

El pasado lunes, Ayuso ya se refirió a esta cuestión durante su participación en LA RAZÓN DE... en la sede de nuestro diario: “Para tapar sus verdaderas intenciones, vuelven a mentir: dicen que las penas por sedición en España no están alineadas con el resto de Europa. Pero eso no es cierto: lo que hicieron los separatistas catalanes condenados habría sido castigado con penas más altas en Francia, Alemania, Italia o Bélgica, aunque allí ese delito tenga otro nombre”.

A juicio de Ayuso, “desde el pacto de Estella y de Tinell, desde la moción de censura y el pacto con sus socios, la estrategia es acabar con el PP, anular al Rey, echar a la Guardia Civil de varias regiones, federalizar España, ocupar cada puesto de cada institución… y, como garantía, blindarse ellos y encarcelar a la oposición”. La reforma del delito de sedición, según el diagnóstico de la presidenta madrileña, tendrá consecuencias en los procesos democráticos que el país afronte en los próximos meses: “En cuanto a los secesionistas, si consiguen que quede anulada la pena de inhabilitación que pesa sobre ellos, aquellos que hace cinco años atentaron contra la integridad de España podrían presentarse a las próximas elecciones para intentarlo otra vez, como han manifestado reiteradamente”. Y añadió: “No vamos a consentir que el Gobierno de Sánchez nos dé ninguna lección de constitucionalidad. Porque son ellos los que incumplen la Constitución”.