Almeida cree que Maroto llega “por descarte”, frente a nombres con más peso, en el “vodevil electoral del PSOE”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que Reyes Maroto llega “prácticamente por descarte” a ser candidata del PSOE a la Alcaldía en 2023, porque otros nombres que han sonado en este tiempo, como los también ministros Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, tienen “bastante más peso político y notoriedad” que la titular de Industria.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunciará este lunes que aspira a ser la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, según han informado fuentes socialistas.

Maroto, cuyo nombre había cobrado más fuerza como candidata oficialista del partido durante los últimos días, desde que el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, adelantara que la aspirante a alcaldable sería una mujer, tiene previsto anunciar este paso al frente en la inauguración de una jornada de turismo a la que acudirán otros ministros socialistas.

“Ya han decidido nombrar definitivamente a Reyes Maroto, Pedro Sánchez ya tiene su candidata, pero conviene no olvidar que Reyes Maroto no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, que sepamos, candidata de Pedro Sánchez al Ayuntamiento de Madrid”, ha valorado Almeida en una entrevista en La 1 de TVE.

El alcalde de Madrid ha considerado que Maroto “prácticamente viene por descarte”.

“Creo que transmite un mensaje por parte del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, de que esto está bastante perdido, porque” los nombres “que había sondeado, y todos tenemos en la cabeza desde Luis García Montero a Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, con todos mis respetos hacia Reyes Maroto, tienen bastante más peso político y notoriedad que la candidata finalmente designada, pero todos le dijeron que no”, ha remachado Almeida.

Ha añadido que es el PSOE el que “proporciona toda esa información”, puesto que “todos hemos sido conscientes del vodevil en que han convertido la designación de este candidato, de las filtraciones por todos lados que han dado a todos los medios de comunicación, sin discriminar a ninguno, donde todos han ido recogiendo esos nombres, hasta el punto de que a todos lo de Jorge Javier Vázquez nos pareció que era creíble”.

“El problema que tiene el PSOE en Madrid es que cuando dicen que Jorge Javier Vázquez puede ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid no lo desmienten, porque todo el mundo entiende que puede ser creíble. Ese vodevil no es que yo tenga información, es que no la ha ido dando el PSOE tanto a nivel nacional como a nivel de Madrid donde, por cierto, hay un enfado bastante importante”, ha apostillado el regidor del PP, que gobierna desde 2019 en coalición con Ciudadanos.