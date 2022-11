Así será la nueva Estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor

Una de las obras más ambiciosas de la ciudad capitalina va cogiendo velocidad. Así, las obras de la Estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor que comenzaron a finales de abril ya van mostrando claros avances del que se convertirá en el nodo de transporte estratégico de todo el territorio nacional y que acogerá a millones de viajeros al año en Madrid. En este sentido, desde Adif Alta Velocidad están avanzando en tres actuaciones clave que representan una inversión de 326 millones de euros con el objetivo de duplicar la capacidad para la alta velocidad y el espacio para viajeros, convirtiéndola así en un “referente mundial de la movilidad sostenible, multimodal, inteligente e intregrada”, tal y como han explicado este viernes desde Adif.

Una de las actuaciones consiste en duplicar la capacidad para la alta velocidad, ya que estos pasarán de las seis vías actuales a un total de doce. Por tanto, se construirán 4 nuevas vías -además de dos andenes- y las actuales vías 14 y 15 se convertirán a ancho estándar, adaptándose así a la alta velocidad y las cuales podrán comenzar a explotarse a partir de enero. No obstante, no será hasta el primer semestre de 2024 cuando las cuatro vías y los dos andenes estén operativos. De esta forma, la ampliación pretende atender a la demanda existente proveniente de la Comunidad Valenciana y Murcia, así como de las autonomías del norte de la Península como Asturias, País Vasco o incluso Burgos.

Asimismo, este proyecto aborda la remodelación de 13 vías y andenes de Cercanías y media y larga distancia: seis de estas vías pasantes, de la 1 a la 5, tendrán continuidad en el túnel de Sol, mientras que las siete restantes, de la vía 6 a la 13, la tendrán en Recoletos. De esta forma, el complejo ferroviario contará con un total de 25 vías, las cuales llegarán a las 31 en un “largo plazo” y las circulaciones aumentarán hasta las 300, frente a las 120 actuales, tal y como han explicado desde Adif.

Vista panorámica de la Estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor FOTO: La Razón Adif

Ampliación del vestíbulo superior

Dada la escasez de espacio que existe en la actualidad para el paso de viajeros en el vestíbulo principal, otra de las operaciones estratégicas consiste en la ampliación y remodelación de este -fundamentalmente al norte y este-, pasando de los 9.000 metros cuadrados actuales hasta los 18.000 para así “reordenar y hacer más accesible el flujo de viajeros”, tal y como ha aseverado el responsable de las obras, José Vicente Romero.

De esta forma se creará una principal vía diáfana de movimiento de viajeros, en la que a un lado de este pasillo longitudinal se encontrarán las zonas de espera y embarque de los trenes alta velocidad -con doble altura- y Cercanías; y en la otra, los locales comerciales.

Pasillo longitudinal del vestíbulo principal de la Estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor FOTO: La Razón Adif

En lo que respecta a estos establecimientos, aquellos que se encuentran en la actualidad en la estación serán trasladados al sur de la misma, para crear de esta forma un vestíbulo diáfano. Por tanto, tras reordenar el espacio, la estación contará con 3.500 metros cuadrados para estos comercios.

Asimismo, este vestíbulo contará con tornos para controlar los accesos en la zona de Cercanías y además se desplazarán los núcleos de comunicación an ándelas hacia el norte. No obstante, los viajeros no podrán recorrer este nuevo espacio hasta el primer semestre de 2023.

La reordenación de espacios también se realizará en el acceso a la estación, es decir, en el exterior, tanto los flujos rodados como los peatonales, teniendo un impacto positivo. En este sentido, se resolverá la bolsa de taxis, creando un edificio para consigna de independizarlo del tráfico urbano.

Recuperación del antiguo vestíbulo de los años 80

En los años 80, esta estación contaba con un vestíbulo de Cercanías en la parte inferior que fue cerrado por la escasez de viajeros. Sin embargo, este antiguo vestíbulo clausurado hace ya más de cuarenta años, se ha recuperado, siendo otra de las actuaciones clave de Adif. “Conecta directamente con el metro y tiene conexión vertical con escaleras mecánicas, ascensores y escaleras fijas con todos los andenes de Cercanías”, ha explicado Romero.

Por tanto, este vestíbulo de Cercanías soterrado que contará con 2.376 metros cuadrados facilitará la conexión con otros medios de transporte público, mejorando de esta forma la “multimodalidad de la estación”.

En una fase posterior, este vestíbulo de los años 80 conectará con un paso inferior de alta velocidad, con el objetivo de que los viajeros que lleguen a esta estación en los trenes de alta velocidad puedan ir directamente al metro.

Nuevo paso inferior en la Estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor FOTO: La Razón Adif

Proyectos futuros

Por tanto, pese a que todas estas actuaciones suponen un gran paso para abordar la transformación de esta estación, estas no se quedarán ahí, sino que se realizarán otros proyectos en el futuro que pretenden convertir a Chamartín en un “referente mundial” de la movilidad del futuro.

En este sentido, se realizará un corcuso internacional de remodelación integral de la estación y su entorno cuya inversión asciende a los 1.000 millones de euros con el objetivo de ampliar “todavía más” la capacidad de la Estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor. Además, otra de las ideas que destacan desde Adif es poder conectar la alta velocidad con el aeropuerto de la capital e integrar transportes sostenibles y de autoconsumo.