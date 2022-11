Cuando lectores y escritores se juntan en el Círculo

La décimo cuarta edición del Festival Eñe concentra desde hoy su programación en el Círculo de Bellas Artes. El corazón de un festival que con el paso de los años se ha convertido en el centro de la vida literaria de nuestro país y en el punto de encuentro entre escritores, libros y lectores. Desde esta tarde y durante toda la jornada del sábado, esta sede ya emblemática, acogerá más de veinte actividades que incluyen conferencias, talleres, encuentros con autores y música, todos ellos en formatos diferentes, pero con el denominador común de unir a escritores y lectores en un encuentro que reivindica el poder de la literatura como nexo entre las personas.

Este espíritu, es precisamente el que ha querido reivindicar Lola Larumbe, directora artística de esta edición, que remite a lectores y a autores a recuperar la literatura como uno de los actos más naturales de la esencia del ser humano. «Al final mi trabajo como directora literaria es esto, imaginar conversaciones interesantes, atractivas, que puedan cautivar a los lectores y poder acercarles a los escritores. Esas conversaciones están teniendo lugar y estoy muy contenta con el resultado», asegura Larumbe a LA RAZÓN, justo cuando Eñe alcanza el ecuador de sus 17 días de duración. «Aunque hay un lema, que en esta edición es “natural”, y unas pequeñas coordenadas en cada conservatorio, las conversaciones están surgiendo y están siendo únicas», confiesa. Muestra de ello es que hasta hoy, todas las actividades que se han celebrado han colgado el cartel de completo y de lo que destaca, la presencia de público joven y fiel al festival. La directora, invita a verlo como una oportunidad de ver algo irrepetible y de la que destaca «la energía que se establece en el directo, como cuando los grandes directores de orquesta no querían que los conciertos se grabara porque era un momento de creación, así lo estoy viviendo yo».

Aunque es su primera vez al frente de Eñe, se trata de un trabajo con el que convive desde hace muchos años dirigiendo la Librería Rafael Alberti y todos los encuentros que se hacen ella. «Las cosas se ven muy diferentes cuando las estás pensando y preparando que cuando ya están en marcha. Mi visión hace una semana, no es que haya cambiado ahora, pero ves cómo están montando el edificio», confiesa. Estos días son una demostración de que el público es capaz de reconocer la calidad de los participantes en esta muestra tan importante e interesante de la literatura que se está haciendo ahora mismo en español . «Siempre pienso que no va a venir nadie y me sorprende la cantidad de gente que acaba haciéndolo», apunta. Aunque reconoce, que lo que más le emociona es ver «a un montón de jóvenes interesados por la cultura y la literatura».

Por primera vez el Festival incluirá una voz que no tiene el español como su lengua materna. Será el filósofo y poeta Erri de Luca quién visitará Eñe esta tarde para conversar con el también filósofo y director del Círculo de Bellas Artes, Valerio Rocco. En la conversación «Para conservar los ojos claros, empecé a mirar los cielos» hablarán sobre la importancia de lo natural, no solo en la literatura, sino en la vida y la esencia del ser humano. Mientras que en el Salón de Baile, literatura y sonido, desde la sonoridad de las palabras a la evocación sonora derivada de la lectura, son las ideas que conducirán el encuentro entre la escritora Pilar Adón y el especialista en grabación de los sonidos de la naturaleza Carlos de Hita. Pero sin duda uno de los momentos más destacados será el acto de la entrega de Premios del Festival que se celebrará mañana a las 20 horas. En esta décimo cuarta edición Eñe ha querido reconocer la obra y trayectoria de una de las autoras más destacadas de nuestras letras, Rosa Montero. En el mismo acto también se entregará la primera edición del «Premio Eñe Talento a bordo» que, de la mano de Iberia, quiere reconocer el talento emergente. En su primera edición el premio ha reconocido al escritor catalán Pol Guasch.

Erri de Luca será el primer filósofo y poeta con lengua materna que no es el español en visitar el Festival FOTO: Paola Porrini

Otra de las novedades de la programación, es la incorporación de dos programas comisariados que se celebrarán estos días y en los que se profundizará en dos de las de lenguas cooficiales del Estado: el vasco y el catalán. El primero contará con tres actos comisariados por el escritor Bernardo Atxaga y con la participación de autores como Uxue Apaolaza, Fermin Etxegoien, Leire Bilbao, Juan Ramón Madariaga o la música de Jabier Muguruza.

Por su parte, la narrativa y la poesía en catalán llegarán a Eñe con una panorámica de sus propuestas más actuales, en un programa ideado por la periodista Llucia Ramis. En el que contará con escritoras como Mercè Ibarz, Núria Perpinyà y María Sánchez y con la música catalana como hilo conductor de una conversación entre Guillem Gisbert, vocalista del grupo Manel, la cantautora Marina Rossell y Quim Carandell, creadores de generaciones diferentes, pero que comparten talento y el ser puntas de lanza de la música actual en catalán. Argentina como país invitado tendrá una importante presencia con autores como Clara Obligado, Federico Falco, Eduardo Sacheri y Alicia Giménez Bartlett, Maria Negroni y Benjamín Prado. Y será la música de este país la que clausurará el festival gracias a Isabel de Sebastián y Javier Calequi.