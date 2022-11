Villacís confirma que Ciudadanos concurrirá a las elecciones autonómicas de Madrid en 2023

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos en la región, Begoña Villacís, ha adelantado este martes que su partido volverá a presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid en 2023, si bien ha recordado que la formación se encuentra aún en un proceso de refundación.

“Sí, vamos a luchar, vamos a presentarnos a la Comunidad. El 4M se produjo una situación muy triste para el partido, ya no es por la no representación, sino porque han cambiado muchas cosas desde que no estamos”, ha asegurado en una rueda de prensa sobre el ‘Black Friday’, donde ha defendido la necesidad de recuperar a nivel regional una alternativa liberal.

Begoña Villacis asumió la coordinación de Ciudadanos en Madrid después de que dejase el cargo quien fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ante el adelanto electoral del 4 de mayo de 2021, que terminó con la expulsión de los ‘naranjas’ de la Asamblea de Madrid con Edmundo Bal como candidato.

Entiende la vicealcaldesa que con la salida de los ‘naranjas’ hubo “pérdida de talento” en el ámbito autonómico que se puede “recuperar”, porque hay gente que actualmente “no está en Ciudadanos” pero que “muchos de ellos siguen siéndolo y con ganas”.

Para Villacís lo importante es conseguir que Madrid sea una “región competitiva, reformista y abierta”, para lo que entiende imprescindible que haya una opción liberal que se decidirá tras el proceso de refundación en el que está sumida la formación a nivel nacional y de la que ella forma parte. “Determinará cómo nos presentamos, con qué siglas lo hará el espacio liberal o el nombre. No puedo adelantar pantallas”, ha remarcado.

Aún así ha subrayado que el proyecto liberal debe tener representación autonómica. “Mucha gente que no está en Ciudadanos, pero que lo ha sido, sigue siéndolo y está buscando esa representación. Madrid necesita recuperar el talento”, ha remarcado.

Los afiliados decidirán

Sobre las declaraciones de la presidenta del partido, Inés Arrimadas, quien aseguró que será una “gran alcaldesa”, ha apuntado que en su partido no funcionan las designaciones a dedo y que serán los afiliados los que tengan “la última palabra”, pero se ha comprometido a garantizar que en el próximo Gobierno municipal haya “una parte liberal que siga decidiendo el futuro de Madrid como reformista y más cosmopolita”.

Precisamente, ha insistido en que ella se define como “antiradical y antipopulista” y que confía en que la reformulación de los ‘naranjas’ consiga que el debate “vuelva a orbitar en el centro y no en los extremos”.

“Es irresponsable enfrentarnos tanto entre nosotros. Tenemos que coser y unir. Es fundamental que alguien lo garantice, los liberales”, ha proseguido la vicealcaldesa, quien ha sacado pecho de su presencia en el Consistorio a la hora de sacar adelante los presupuestos en los pasados años y ha recordado que en una ocasión fueron con Vox y otra con Recupera Madrid. Ha lamentado que en este caso se “chocará con el interés electoralista” para las Cuentas de 2023 y ha afeado que las formaciones antepongan esto a “lo que quiere toda la sociedad”.