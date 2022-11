Silvia Saavedra: «Mi héroe en la vida real es mi marido, y mi heroína, Wonder Woman»

Muchas de las decisiones que más afectan a los vecinos de la capital pasan por la mesa de Silvia Saavedra (Madrid, 1977). Persona de confianza de la vicealcaldesa Begoña Villacís, ocupa el puesto de delegada del Área de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana desde que comenzó la presente legislatura. Escuchar a los ciudadanos, atender sus reclamaciones y preocuparse de que los vecinos del sur y del este de la ciudad tengan las mismas oportunidades que los del norte, son solo algunas de sus atribuciones. Junto a estas, solo hay que sumar una preocupación más: someterse a las 30 preguntas del cuestionario Proust de LA RAZÓN, algo a lo que accedió encantada.

¿Principal rasgo de su carácter?

Soy una optimista nata.

¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?

La cualidad que más aprecio en una persona, sea hombre o mujer, es la lealtad.

¿Y en una mujer?

Ya se lo he contestado en la anterior pregunta, la lealtad.

¿Qué espera de sus amigos?

Poder confiar en ellos siempre.

¿Su principal defecto?

¡Que son muchos! (sonríe). De entre ellos, supongo que el perfeccionismo.

¿Su ocupación favorita?

Cualquiera en la que esté incluida mi familia… y sin familia, el yoga.

¿Su ideal de felicidad?

La felicidad de los míos.

¿Cuál sería su mayor desgracia?

Que suceda algo malo a quienes más quiero.

¿Qué le gustaría ser?

Filósofa.

¿En qué país desearía vivir?

Sin duda alguna en España. Si me quitas España, Francia o Italia (aunque seguro tendría nostalgia de España).

¿Su color favorito?

Azul marino.

¿La flor que más le gusta?

Las margaritas.

¿El pájaro que prefiere?

El petirrojo.

¿Autores favoritos en prosa?

¡Muchísimos! pero al que más cariño tengo, por motivos obvios, es a Martín Casariego.

¿Sus poetas?

Imposible no pensar en San Juan de la Cruz, Lope de Vega y Quevedo. Aunque sí tengo un último gran descubrimiento al respecto, la poeta catalana Ana María Martínez-Sagi.

¿Un héroe de ficción?

Spiderman.

¿Una heroína?

Wonder Woman.

¿Su músico favorito?

U2 (extranjero) y Maldita Nerea (de aquí).

¿Su pintor preferido?

Me gustan los impresionistas, de ellos, me quedo con Claude Monet.

¿Su héroe en la vida real?

Mi marido, con quien comparto la vida.

¿Su nombre favorito?

Olivia y Gonzalo.

¿Qué hábito ajeno no soporta?

La desidia.

¿Qué es lo que más detesta?

El egoísmo y la soberbia.

¿Una figura histórica que le ponga mal cuerpo?

Stalin.

¿Un hecho armado que admire?

Batalla de Lepanto.

¿Qué virtud desearía poseer?

La de no perder la paciencia en ocasiones.

¿Cómo le gustaría morir?

En paz.

¿Cuál es el estado más común de su ánimo?

La alegría y buen humor. Como le dije antes, soy optimista.

¿Qué defectos le inspiran mayor indulgencia?

El exceso de confianza.

¿Tiene una máxima?

Trabajar, trabajar y trabajar por los demás y no hacer a otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí.