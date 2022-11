Madrid for Tech: un hub tecnológico en el “Google” madrileño

Cuando uno se para a analizar cómo es la realidad actual, el día a día, y lo compara con cómo era hace una década, se da cuenta de hasta qué punto la tecnología ha cambiado la vida de todos. Si miramos más allá, a principios de los 2.000, la diferencia se hace casi un abismo que se va agrandando si se compara con las últimas décadas del siglo XX. Lo digital ha llegado para quedarse, provocando un cambio radical en el funcionamiento social que no se veía en más de un siglo. Unos avances que, sin embargo, han provocado una enorme demanda de profesionales que, por el momento, no está siendo satisfecha. «A nivel mundial y a nivel europeo hay un problema de captación, retención y formación de talento tecnológico enorme», explica a LA RAZÓN Juan Riva, CEO y fundador de IMMUNE Technology Institute, un espacio que funciona como hub de talento tecnológico en el que se unen espacios de trabajo con otros de formación en un concepto asociado, más bien, a empresas innovadoras: una PlayStation en la sala de descanso, espacios abiertos, post-its con mensajes de los trabajadores, un futbolín... Una suerte de «Google» a la madrileña que da un paso más allá en el concepto de trabajo y formación.

Juan Riva de Aldama, Fundador y CEO en Immune Technology Institute Immune Technology Institute, escuela tecnológica de referencia en Tech. Campus diseñado para replicar un ecosistema de startups y empresas tech. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

«Se calcula que, solo en España, para 2025 harán falta 250.000 nuevos programadores, pero en las universidades españolas solo se están formando en torno a unos 5.500», continúa Riva. Esto, como no puede ser de otra manera, generará que la oferta y la demanda «se crucen durante muchos años». Trabajando en esa inquietud, IMMUNE establece una relación «muy intensa con el mundo corporativo», el cual hace llegar constantemente a esta empresa madrileña los problemas a los que se enfrenta, que son, esencialmente, de captación y la retención del talento.

Por otro lado, desde IMMUNE trabajan también con CIONET, la mayor comunidad de líderes digitales de Europa y América para buscar «qué modelo puede ser más eficiente para las compañías». Y, para ello, se han unido a la Consejería de Administración Local y Digitalización y la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid para crear Madrid for Tech, el mayor encuentro de empleo y oportunidades vinculadas a la tecnología celebrado hasta el momento en España. «Con este evento, que tendrá lugar el 30 de noviembre, queremos hacer, por un lado, un patronato de compañías líderes, desde bancos hasta eléctricas, con el objetivo de tener unas reuniones mensuales para ir hablando sobre las oportunidades y necesidades que hay en el sector, y creando una serie de eventos para captación de talento», explica Riva. Por su parte, según Juan Carlos Fouz, Managing Partner de CIONET, señala que con «Madrid for Tech estamos dando visibilidad a muchos proyectos de primer nivel tecnológico, lo cual representa una incomparable oportunidad para el joven talento STEM para crecer y desarrollar aquí una carrera profesional de gran éxito». Pero, además, es una oportunidad «también para aquellos que buscaron opciones en otros países de nuestro entorno para que redescubran Madrid como capital tecnológica y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad y nuestra economía con proyectos de gran alcance mundial y en un entorno de trabajo y calidad de vida inigualable».

En este sentido, Riva subraya que «Madrid está haciendo una apuesta a nivel nacional e internacional muy fuerte, porque tiene una gran ventaja: que la calidad de vida aquí está muy por encima del resto en general de Europa: tiene seguridad, buen tiempo… a eso le sumas que la tecnología es un generador de empleo y riqueza, por lo que ahí están todos los ingredientes para que, si necesitas traer a alguien de fuera de España, lo prefiera antes de irse a otro sitio». De hecho, señala que desde IMMUNE trabajan «con compañías que están fomentando la movilidad dentro de sus estructuras, y Madrid arrasa en el ranking de ciudades que prefieren los trabajadores». Por todo ello, el objetivo principal de iniciativas como Madrid for Tech no es otro sino «generar ese match entre lo que buscan las compañías y lo que busca el talento». Y, sobre todo, «ayudar a Madrid a posicionarse en el mapa como hub tecnológico, para lo cual hay diferentes áreas, como la inteligencia artificial, que es Data Science, como ciberseguridad, etc. Pero que sea un foco de talento, porque será lo que haga que la industria crezca». De esta manera, el segundo encuentro está previsto que se celebre en mayo de 2023, y en ambos se harán procesos de captación «con métodos muy específicos como Datathones y Capture Flags». Es decir, «cuando el profesional se inscribe en estos eventos, va resolviendo una serie de ejercicios que permiten ver cuánto sabe de determinados temas, y, a partir de ahí, lo que hacemos es ayudar a las compañías a captar y formar a estos perfiles».

Immune Technology Institute, escuela tecnológica de referencia en Tech. Campus diseñado para replicar un ecosistema de startups y empresas tech. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

«En Madrid ocurre algo muy rompedor que no se está dando en ningún otro sitio, y es lo que anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso el día que se hizo la presentación de los Premios de Digitalización de la Comunidad de Madrid, y es el trabajar por hacer una gran alianza por el talento digital», apunta Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización del Gobierno regional. Además, hay un punto fundamental que es la clave de este «éxito» que ha posicionado a Madrid como la capital del talento tecnológico: que todas las iniciativas se están llevando a cabo mano a mano con el sector privado. «Tenemos ya acuerdos cerrados con muchas empresas, y creo que es algo muy innovador y muy necesario», asevera Izquierdo, ya que esto resulta un gran impulso a la hora de «mejorar en empleo y capacidad digital de la región». «Ahora mismo, la Comunidad de Madrid es, para la Unión Europea, una de las regiones con mayor capacitación digital», añade Izquierdo, aunque considera que «aún queda mucho por hacer».

«El empleo digital tiene mucha más calidad, es más estable y los salarios están bastante por encima de la media del mundo laboral», continua el consejero, «pero es que además estamos viendo que toda la gente que se está formando en asuntos digitales, todos, sin excepción, encuentran trabajo». De hecho, subraya que «hay muchas empresas que están haciendo esa formación y, antes de acabarla, los propios usuarios ya han encontrado un empleo». Y, en este sentido, la Comunidad de Madrid tiene muchas ventajas: «es la segunda región de toda Europa con mayor número de profesionales formados en las TIC, así como en mayores conocimientos en materia digital», recuerda Izquierdo. En este contexto, «forjar alianzas con el sector privado es lo que nos está haciendo marcar la diferencia con otras comunidades autónomas e, incluso, con el Gobierno de España, porque creemos que la sociedad la tenemos que construir conjuntamente, entre el sector público y privado, y eso es lo que hemos implementado». Ejemplo de ello es el Consejo Asesor Digital del Gobierno regional, que cuenta con 61 empresas extremadamente potentes, desde bancos hasta universidades, Google, Amazon o Microsoft. «Ellas nos asesoran hacia dónde nos tenemos que dirigir, y a su vez entienden mejor cómo funciona la administración pública. Entre todos estamos haciendo las cosas de forma diferente».