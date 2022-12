Vox rectifica y no dará vía libre a los Presupuestos de Ayuso

Vox, el hasta ahora “socio preferente” de Isabel Díaz Ayuso, ha optado por no apoyar los Presupuestos después de que el portavoz de Vox en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, advirtiera que “se nos hace difícil” votar a favor de las Cuentas para 2023 y también la abstención, un sentido del voto que también permitiría que salieran adelante los Presupuestos elaborados por el Ejecutivo autonómico.

De este modo, la postura de los de Rocío Monasterio llevaría a una prórroga presupuesta en la Comunidad de Madrid.

Si bien hasta ahora Vox se había decantado por la abstención, para no votar con la izquierda en contra de los Presupuestos, una semana después ha decidido su voto en contra, según ha confirmado Rocío Monasterio a Telemadrid, después de que no fuera admitido un escrito de reconsideración en la Asamblea para que fueran admitidas las enmiendas a los Presupuestos que presentó fuera de plazo.

El posicionamiento de Vox se ha producido en medio de una confusión informativa sobre el sentido de voto.

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, detalló que “más allá de una cierta escenificación, deberían ser conscientes de que han cometido un error y que otros grupos parlamentarios y los técnicos informáticos no tengan que asumir responsabilidades que no les corresponden”.

Sin embargo, los de Rocío Monasterio consideran que el hecho de que el PP no admitiese que ha habido un “error informático” a la hora de presentar las enmiendas ha sido un “excusa” porque “lo que no hay es falta de voluntad política para negociar”.

El consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, ha lamentado la postura de Vox. “No quiere reconocer que tuvo un fallo garrafal al no presentar a tiempo sus enmiendas a los Presupuestos, hicieron mal las cosas pero estamos hablando de plazos que no se puede saltar sin más. El tren salía a las 12 y Vox llegó 6 minutos tarde. Lo que no puede hacer el tren es regresar para recogerlos”.

En opinión del consejero, “con tal de no reconocer que se han equivocado, Vox es capaz de echarse en manos de Mónica García, del PSOE e incluso de Podemos y disparar todos juntos contra los Presupuestos. Ojo que sin esos Presupuestos están en juego cosas muy valiosas, como 10.000 nuevas plazas de FP, 150 millones de euros para mejorar las residencias de ancianos o nuevas líneas de metro...”. Pero, a su juicio, “lo que está en juego es la Comunidad de Madrid, la que planta cara, actúa de frente y para los pies a Pedro Sánchez por no reconocer que se equivocaron”