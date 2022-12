Ayuso salvará sus Presupuestos con la abstención de Vox, al que un error le impide negociar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, verá aprobados sus presupuestos para 2023 más fácilmente que nunca y con menos resistencias en un año que además es clave por la cita electoral de 2023. Vox, su socio preferente, hoy mismo se ha reafirmado en la idea de que se abstendrá en la votación final de las Cuentas para el próximo año, lo que permitirá que salgan adelante los Presupuestos, por mucho que los partidos de la oposición voten en contra.

“Con la izquierda no vamos a ningún sitio, por eso no bloquearemos unos Presupuestos que consideramos necesarios, pero si el PP no tiene en cuenta nuestras iniciativas, no los apoyaremos con un voto favorable”, ha dicho el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna

Pero es que, además, nunca como hasta ahora los populares van a poder aprobar su propio proyecto ya que la Mesa de la Asamblea no ha admitido a trámite las más de 80 enmiendas al registrar seis minutos tarde las iniciativas sobre el límite de tiempo permitido, que era el pasado viernes a las 12 de la mañana. Esta circunstancia les deja fuera de la negociación.

Los de Rocío Monasterio han alegado razones técnicas para llegar tarde al registro de una de las leyes más importantes del curso parlamentario. “Grabamos las enmiendas en plazo, pero se bloqueó el sistema que la tansforma en el PDF que se envía al Registro”, se justificó Enríquez de Luna.

El portavoz del Grupo Popular, Pedro Muñoz Abrines, se mostró “muy satisfecho” por el hecho de que las Cuentas vayan a salir adelante con la abstención de Vox. “Son unos Presupuestos muy buenos y con ellos la Comunidad de Madrid es una de las que menos déficit va a tener”, subrayó.

Pero el colmo del desatino para Vox se conoció cuando Muñoz Abrines reparó en “que solo 26 de las 80 enmiendas presentadas por Vox son válidas, el resto incumplen el reglamento: esta era la gran revolución de las enmiendas de Vox”. Abrines especificó que esas propuestas solo suponen en 0,2% de los Presupuestos de la Comunidad, con lo que, “por esa cantidad no hubiese sido un impedimento llegar a un acuerdo”,

