Diana Navarro llena de magia musical el Teatro EDP Gran Vía

Después de una trayectoria de 18 años cargados de éxitos, Diana Navarro dará hoy un concierto en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Gracias a su voz llena acrobáticos de melismas y poesía directa, Diana nos presenta un paseo musical por su repertorio más emblemático. La artista ha preparado una puesta en escena minimalista con proyecciones que arropan cada canción y acompañada por los maestros Julio Awad al piano y David Pérez al teclado.

Su voz, que se encuentra en el mejor momento y más madurativo, viven ecos de artistas eternos como Valderrama, Molina, Farina, Marifé, La Piquer o La Jurado, incluso La Callas, pero siempre con la personalidad única que la caracteriza como una de las voces más originales de este país. Sola, El perdón, Mare mia, 24 Rosas Saeta, Ojos Verdes y Campanera son parte del repertorio que Diana ofrecerá en el más absoluto directo con la valentía vocal que siempre le caracteriza. La cantante indica que será el recital favorito de sus admiradores de siempre y de los que sientan curiosidad por conocerla.

Y en unas fechas tan señaladas como es la Navidad donde la sensibilidad y las emociones están a flor de piel, la artista ha confesado a LA RAZÓN que su objetivo es disfrutar y pasarlo lo mejor posible rodeada de los suyos, en un escenario que hace una oda a su trayectoria profesional: “Quiero que la gente se emocione y sienta que ha venido a un spa musical. Que se olvide de la realidad cotidiana que le rodea. Durante casi dos horas quiero que nos centremos en el ahora, en disfrutar y sentir la música. Yo me dejaré el alma entera en el escenario como siempre, y voy acompañada de grandes profesionales.

No obstante, Diana Navarro ha estado trabajando durante todo el año en un homenaje personal al compositor Manuel de Falla, a quien admira y, desde LA RAZÓN, dedica unas palabras: “La productora Sing Us tenía la voluntad de fomentar la música lírica tradicional española a los más jóvenes. Por ello, me propusieron hacer las canciones de Manuel de Falla y María Lejárraga de una manera más especial, con la sinfónica de Carlos III. El proyecto me pareció tan interesante que dije que por supuesto que sí”. Tanto en Madrid como en Sevilla, la artista tuvo un caluroso recibimiento por parte del público: “A la gente le gustó mucho la propuesta. Está claro que Falla, para los andaluces y los españoles, está en el ADN musical, en el inconsciente colectivo como música por excelencia de nuestro país”, confiesa Diana, demostrando su admiración de cantar a Falla. Y añade: “Para mí es muy enriquecedor, como cantante y como músico, poder cantar a Manuel de Falla”.

La herencia musical de los más mayores

Además, Diana Navarro está dispuesta a que los más jóvenes no se pierdan esta música que describe la historia de un país y que es su seña de identidad: “Yo puse mi granito de arena en 2019, a mí las letras del reggaetón me horrorizan, pero los ritmos más marchosos y tribales me apasionan. Entonces decidí fusionar una copla de Marifé de Triana, clásica con unos ritmos trap, incluso rapeando. Esto gustó muchísimo a mi público y a la gente joven que le he podido llegar de alguna manera. Esto hace interesarse por la música tradicional”, explica. Y es que la artista sostiene que los jóvenes tienen mucha sensibilidad, pero hay que saber transmitírselo y mostrárselo de alguna manera porque, al final, es una forma de reconectar con los seres queridos.