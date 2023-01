Alfonso Serrano: «Los alcaldes del PSOE en Madrid huyen de Sánchez como del fuego, no les suma»

Amenos de cinco meses para el 28-M, Alfonso Serrano espera una campaña crispada. Es más, asegura que hay que estar preparados para cualquier cosa porque «cuando la izquierda ve que puede perder el poder, no tiene límites». Y es que es Serrano es consciente de que Madrid se juega mucho en estas elecciones porque un buen resultado del PP puede ser la antesala de un cambio político en España. Hoy los populares se reúnen en Las Rozas para hablar de familia, natalidad, mayores y salud mental.

¿Cuál es la finalidad de jornadas como la que el PP celebra hoy?

Nuestro objetivo era abordar los debates que preocupan a la gente y uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es el de la natalidad. Hay un claro mensaje antifamilia auspiciado por la izquierda. Parece que no es sano traer hijos al mundo. No es feminista quedarte embarazada. Nosotros queremos eliminar las barreras que impiden a la mujer el ascenso en sus carreras profesionales. También hay que atender los problemas que tiene la sociedad moderna, como puede ser la salud mental, la mejora de los servicios públicos, una sanidad acorde con los retos que tenemos por delante... Haremos cinco jornadas sobre temas específicos. La última será la de «Vivir a la madrileña».

¿El PP ya ha activado la maquinaria electoral?

Si el congreso del PP de Madrid fue el 20-21 de mayo pasado, el PP activó su maquinaria el día 22. De hecho, la estructura del partido que se conformó fue pensando en los retos electorales que teníamos. El partido está preparado.

¿Y cómo se ha diseñado la campaña? ¿Va a ser similar a la última?

Aunque la izquierda, con el ruido y los ataques, pretende adueñarse de una mayoría que no tiene, nosotros vamos a seguir muy pegados a la calle poniendo el valor aquello de lo que nos sentimos orgullosos. En Madrid se presentan partidos a las autonómicas para representar a los madrileños que lo que hacen es atacarlos o despreciarlos. Son partidos de izquierdas que dicen que los madrileños somos insolidarios, chulos... Vamos a sacar pecho del éxito compartido que supone todo lo conseguido con las políticas del Partido Popular.

¿Manejan encuestas internas?

Tenemos algunos estudios, pero son fotos del momento y herramientas de trabajo. Es evidente que la mayoría mantiene una cierta coherencia: que el PP tiene posibilidades te alcanzar una mayoría más amplia que la actual. Tenemos que seguir trabajando con humildad para que las intenciones de voto se conviertan en votos reales. Cuando Madrid ha tenido buenos resultados, ha sido la antesala de buenos resultados también a nivel nacional.

Alfonso Serrano en la sede del PP FOTO: Jesús G. Feria La Razon

¿Tienen ya lema de campaña?

Es muy pronto, pero hay una clave fundamental: Madrid no es ajena a lo que está ocurriendo en el conjunto del país. Son elecciones municipales y autonómicas, pero también tienen una clave nacional. Madrid, como el resto de las autonomías, ha tenido una legislatura muy complicada, pero en la Comunidad se ha agravado por los constantes ataques del sanchismo y de Podemos a los madrileños, a su forma de vida. Estoy convencido que, después de tantos ataques, Madrid va a ser la tumba política del sanchismo. El 28-M debe ser un plebiscito sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Sánchez hace lo que hace porque tiene unos cargos socialistas detrás que lo están respaldando. Los alcaldes socialistas, con su silencio cómplice, están permitiendo que siga atacando a Madrid y siga poniendo en jaque la crisis institucional que tiene nuestro país. Esos alcaldes también merecen una censura de los ciudadanos, aunque van a tratar de eludir las cuestiones nacionales. Sánchez ha corrompido ética y moralmente al PSOE y sus alcaldes huyen de él como del fuego porque les resta.

Si el PP ganara las elecciones, como pronostican las encuestas, ¿quién preferiría que estuviese en la oposición, Más Madrid o el PSOE?

El problema es que el PSOE está en estos momentos podemizado. Hay una guerra en la izquierda por ver quien es el segundo o si alguno de los tres partidos va a sobrevivir el próximo 28 de mayo. En eso nosotros no entramos. El mismo daño ha hecho el PSOE desde el Gobierno de España que los ataques que puede hacer Más Madrid desde la Asamblea al conjunto de los madrileños. Más Madrid se ha convertido en una especie de mamporrero de Pedro Sánchez. Lo que hace es allanarle el terreno.

¿Cuándo va a terminar el partido de configurar sus listas?

Nos habíamos puesto como objetivo que entre finales de 2022 y principios de 2023 concluyera esa fase de designación de los candidatos en los que no ocupamos la alcaldía. Estamos en esa fase final y confiamos en terminarla este mes de enero. Los madrileños tendrán que elegir entre los candidatos de Sánchez y los de Ayuso.

¿Martínez-Almeida va a tener libertad para hacer su propia lista?

Una vez que se deciden los candidatos, no es cuestión de tener más o menos libertad: Las listas del PP se hacen hablando entre todas las partes implicadas y, evidentemente, los candidatos tienen que tener su equipo. Es un debate que no me preocupa en absoluto.

¿Ahora que el partido ha abierto sus puertas a cargos de Cs, se va a cursar una invitación formal a Begoña Villacís para que pase a formar parte del PP?

Ante la incertidumbre que hay a nivel nacional e internacional, lo que reclaman los ciudadanos son gobiernos sólidos y solventes y eso pasa por apoyar de manera mayoritaria a las siglas que pueden hacer frente al sanchismo. Estamos dispuestos a sumar todo tipo de talento y, en el caso de Villacís, he oído que ella misma se ha descartado.

¿Realmente la gente de Cs suma tanto al partido después de la experiencia de Toni Cantó?

Pues ha hecho un buen trabajo con la Oficina del Español, era algo inédito y arrancarlo no era nada fácil. Lo importante no son tanto las siglas como el talento de quien suma.

¿Va a haber fichajes «estrella» estas elecciones?

En el ámbito de las candidaturas locales hay personas del mundo de la hostelería, de la universidad o empresarios que han decidido dar el paso de liderar candidaturas sin tener una vinculación directa con el partido.

¿Qué consejeros van a ser candidatos en municipios?

Los consejeros lo que buscan en estos momentos es trabajar por culminar sus proyectos políticos y, lo que tenga que venir después, ya lo veremos en función de los intereses del propio partido.