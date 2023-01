Salir de fiesta con todas las dudas resueltas

Si hay algo que caracteriza a los españoles y en concreto, a los madrileños, es la facilidad que generalmente tienen para unirse a cualquier fiesta. A todo el mundo le ha pasado alguna vez, que después de una agradable cena en la que se lo estaba pasando tan bien que ha querido acabar la velada por todo lo alto. Y es ahí cuando surgen grandes interrogantes como: ¿Dónde vamos?, ¿nos dejarán pasar?, ¿habrá cola?, ¿cuánto cuesta la entrada?, ¿habrá gente de nuestra edad?, ¿qué tipo de música ponen? Es de esta necesidad de donde nace «Voy!», una nueva aplicación que viene a desvelar todos los secretos de la noche madrileña. Fue precisamente cuando vivió una situación como esta hace algunos años, cuando a Carlos Camino le saltó la idea de poner fin a todas estas preguntas. «Después de encontrarme varios fines de semana seguidos en la misma situación, fue cuando me di cuenta de lo mal montada que está la noche en Madrid que cuando llega el momento de salir solo encuentras incertidumbre», confiesa Camino a LA RAZÓN.

Aunque es actor de profesión, este joven de 31 años dice considerarse una persona que siempre ha buscado salirse de la norma. «Soy de los cree que lo importante es hacer lo que te gusta. Siempre he querido ser actor porque lo que más me gusta es el cine, pero nunca he descartado montar algo por mi cuenta», asegura. Por eso, dice equiparar su faceta de emprendedor con la de actuar. «Nunca me ha frenado nada, cuando quiero algo lo hago y no me paro a pensar en las consecuencias», sostiene. Pero esto no quita que haya sido todo un reto, con el que sigue aprendiendo día tras día y que no hubiese podido lograr sin la ayuda de su hermano, Luis Camino y el resto de personas que colaboran con él.

Aunque se puede descargar desde el siete de julio, no ha sido hasta el pasado mes de noviembre cuando han empezado a promocionar la aplicación. «Escogimos esa fecha porque era San Fermín, un día característico y de mucha fiesta», y añade, «pero hasta ahora ha sido solo un calentamiento, en las próximas semanas lanzaremos la promoción y esperamos ampliar mucho más nuestra comunidad». En la actualidad cuentan ya con 5.000 usuarios registrados y se han dado a conocer a un importante número de discotecas. «La acogida ha sido tremenda por ambas partes, en el entorno de los jóvenes y también por las discotecas. No somos competencia, somos compañeros y este no deja de ser un proyecto con el que ganamos todos», apunta. Pero con mucho trabajo detrás, una lista de establecimientos principal prepandemia que hubo que actualizar y muchas llamadas recopilando toda la información necesaria. El resultado: 240 discotecas que ya colaboran con ellos y la mitad de ellas, se encargan de gestionar sus propios perfiles y actualizar su información a tiempo real.

"Voy!" cuenta ya con cinco mil usuarios y colaboran cerca de 240 discotecas FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Pero el objetivo de esta aplicación no sería posible solo con esta información básica, es fundamental la social. «La interacción de los usuarios es clave. Son ellos los que a través de la app indican dónde van a salir esa noche y cómo se encuentran la discoteca al llegar o cruzar sus puertas», apunta. Pero lejos de sentir vértigo por dejar que el éxito de la aplicación dependa de la interacción de los usuarios, es algo que también han contemplado. «Hemos creado diferentes niveles que se superan ganando puntos y para conseguirlos, es necesario interactuar. Aquellos que vayan alcanzando los diferentes niveles, tendrán ciertos beneficios», detalla. Chupitos y copas gratis, no tener que esperar cola, merchandising de la discoteca… Son solo algunas de las bonificaciones que están negociando con los diferentes establecimientos. Una forma de asegurar la fidelidad, de incentivar que la gente use la app y que las discotecas premien a los clientes más fieles.

La interacción es clave, son los usuarios los que indican a través de la app dónde van a salir y cómo se encuentra la discoteca al llegar

El siguiente paso que darán a corto plazo, es el de integrar la venta de entradas en la propia plataforma. «Mi idea inicial era no hacerlo, porque antes de la pandemia no estaba tan establecido lo de comprar entradas anticipadas y así, evitarnos posibles problemas. Pero ahora está tan implementado en nuestro día a día que entra en nuestros planes», confiesa. Muchas de las discotecas han sido las que les han pedido incluir, al menos, el link que les redirija a la plataforma donde poder hacerlo y en un futuro esperan ser ellos mismo. Y después de esto, continuar con tu expansión. «Nuestra idea es consolidarnos en la capital y teníamos pensando expandirnos en grandes ciudades más tarde, pero creemos que ahora es el momento», asegura.

Todo está llegando antes de lo esperado para este grupo de jóvenes, la acogida también ha sido mayor de lo que esperaban y muy pronto esperan aterrizar en Barcelona, Valencia, Salamanca y Bilbao. «Ya estamos con las contrataciones de gente nueva que se sume a nuestro equipo y se encarguen de la expansión en otras ciudades», sentencia. En cuanto a planes a largo plazo, no descartan el extranjero y ya tienen «echado el ojo» a algunas grandes ciudades como Londres o Nueva York. Son muchos los que ya les han advertido de la necesidad de una aplicación como esta para sus ocio nocturno y del posible éxito que «Voy!» puede llegar a tener allí.