Lerele, de Ana Contreras: la niña que quiso ser Lola Flores

Durante la emisión del programa especial de Fin de año de 1982, una niña se queda embelesada frente al televisor al ver actuar a Lola Flores. La voluntad y los deseos de aquella niña, espoleados por el poder escénico de la Faraona en forma de inspiración, decidirán para siempre su futuro como artista. Podría parecer un cuento de hadas en versión castiza, pero no es así. Hay, por el contrario, mucho de historia real en este argumento a partir del cual la actriz Cecilia Vázquez ha levantado, con su nueva compañía Bala Perdida, un espectáculo que rinde homenaje a Lola Flores en el centenario de su nacimiento. De hecho, levantará el telón el día exacto de esta efeméride: el 21 de enero.

En «Lerele», que es como se titula la propuesta, confluyen el teatro musical, el cabaret y, también, la autoficción. En efecto, hay mucho de la propia Cecilia Vázquez en esa niña cuya vida quiso el azar relacionar, aunque fuera de manera tangencial, con la biografía de la famosa bailaora y cantante jerezana. «Mi tía tenía bastante relación con la familia Flores, porque era la profesora de los hijos; yo iba a su casa a que me contase cosas sobre ellos –explica Vázquez-. Pasaba mi niñez disfrazándome de Lola Flores, jugando a ser ella. Me encantaba el flamenco, y me pasaba el día diciendo a mi familia que me llevasen a estudiarlo». «¡Y eso que soy gallega!», aclara entre risas. Con esos mimbres, la propia actriz ha desarrollado junto a Borja Fernández y a la directora del montaje, Ana Contreras, una dramaturgia en la que Cecilia Vázquez convive en el escenario con la mismísima Faraona, que aparece proyectada en vídeo mapping. «Mi personaje cree que es Lola; su carrera y su vida se confunden con las de ella, con la intención de entrar en otro tema, el de las causas o los accidentes que determinan lo que finalmente somos y lo que pudimos ser». «En Lerele hay una reflexión acerca de los caminos que tomamos en la vida –confirma Contreras-; porque ¿qué hace que una persona tenga éxito más allá del talento o la capacidad de trabajo? Aquí pueden entrar en juego el destino, la suerte o las decisiones tomadas en un momento determinado». Y todo ello, asegura, sin perder de vista el verdadero propósito del espectáculo: «La obra trata de poner en valor la figura de Lola Flores no solo como artista, sino también como referente femenino. Es un modelo de mujer libre, una señora que, incluso viviendo en una dictadura, hizo lo que le dio la gana».

Amén del trabajo que hace Vázquez, que «canta, baila y actúa de maravilla», según su directora, es fundamental el papel que desempeña en la propuesta Pablo Novoa. El conocido músico y miembro de Golpes Bajos y colaborador de otros artistas como Nacho Mastretta, Josele Santiago, Iván Ferreiro o Bebe, se ha ocupado de la dirección musical y está presente junto a Vázquez en el escenario para reinterpretar, según Contreras, «las grandes canciones de Lola, con una mezcla de electrónica grabada y guitarra española en directo que adquiere una estética contemporánea y verbenera a la vez, conceptualmente impecable y muy emocionante», concluye.