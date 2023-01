El PP de Madrid cierra la puerta a Villacís: no contemplará su fichaje para su lista en la capital

La última derivada del culebrón en torno al futuro de Ciudadanos, especialmente ante el horizonte de las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, ha sacudido este viernes la actualidad política en Madrid. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha pedido “libertad” para que el partido naranja pueda decidir en cada municipio la fórmula con la que concurrir ante las urnas. Es decir, “libertad” para que Ciudadanos debata y escoja en cada ayuntamiento si presentarse junto al Partido Popular -bien bajo el paraguas de una coalición o con sus miembros a título individual- o como marca propia. Villacís ha realizado esta reflexión en un vídeo que ha publicado en Instagram después de que el diario El País publicara una información en la que se aseguraba que la vicealcaldesa, en reuniones privadas, había manifestado su intención de concurrir a las elecciones de mayo como una “corriente interna” dentro del Partido Popular. Un extremo que la propia Villacís ha reconocido como cierto en el citado vídeo, aunque ha aclarado que ésta fue una opción más dentro de las “miles” que se han puesto encima de la mesa como parte de la estrategia naranja de cara al 28-M.

En el PP de Madrid, sin embargo, son contundentes. Fuentes de la dirección popular en la región consultadas por LA RAZÓN dejan claro que la incorporación de Villacís a la candidatura encabezada por José Luis Martínez-Almeida no se ha contemplado ni se va a contemplar de aquí a mayo. Desde hace meses, la incorporación de la vicealcaldesa al PP viene siendo objeto de debate entre las propias filas populares de esta comunidad. En el seno de esta formación, la opinión mayoritaria cuestiona el beneficio electoral que puede llevar acaparado este fichaje. Aunque las posturas al respecto no son uniformes y oscilan entre las de aquellos que recuerdan que otros ex miembros de Ciudadanos ya formaron parte de una papeleta del PP -Sergio Brabezo y Marta Barbán, en las autonómicas del 4-M- y el sector más beligerante, que recuerda la trayectoria de Villacís y la responsabilidad de los naranjas en la crisis de Gobierno regional y el adelanto electoral de mayo de 2021.

En el vídeo publicado este viernes, la vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos en la región asegura que en Cs están “preocupados” por “salvar el centro político” y cree que hay “muchas formas de hacerlo”. Sobre la opción de que Ciudadanos se integrase en otro partido, ha señalado que han estado sobre la mesa “miles de opciones”, aunque esa no es la suya, y ha asegurado que hay que ser “realista” con la situación actual que vive Cs. “En este momento del partido lo más inteligente sería ejercer como partido liberal y darle libertad a los municipios para que ellos decidan cuál es la manera más inteligente para concurrir”, ha afirmado en la relación a los próximos comicios municipales de mayo. Así, ha insistido en que hay “muchas formas de hacerlo” y cree que es necesario escuchar a todos los compañeros de los municipios que “conocen de verdad” las necesidades de sus vecinos. “Eso es lo que opino yo, pero por supuesto someto a valoración para que todos opinemos como siempre he hecho”, ha trasladado.

El pasado mes de septiembre, en una entrevista con LA RAZÓN, Villacís aseguró que ella ya había despejado en numerosas ocasiones el debate en torno a su eventual fichaje por el PP: “Yo es que soy liberal. El PP es un partido al que yo respeto mucho porque gobierno con él y porque respeto a muchos de sus políticos. Creo que lo que funciona bien es el Partido Popular con Ciudadanos. Hay otra cosa que tiene más que ver con una cuestión personal, filosófica. Yo no me puedo levantar un día creyendo en todo lo que defiende un partido que no es el mío. Yo creo en la eutanasia, por ejemplo. Como jurista, siempre he defendido la despolitización del Poder Judicial y no puedo cambiar de un día para otro. Y creo en la independencia de los agentes controladores o de Televisión Española. Es lo que me parece más llamativo de la gente que cambia de un día para otro de partido. ¿Has cambiado todo eso que llevas criticando toda la vida? No es una cuestión de siglas, es una cuestión de lo que tú defiendes. Y, sin embargo, puedo gobernar con gente que piensa así, tratando en la medida de lo posible de moderar todo eso. El mejor PSOE lo vimos en el «Pacto del abrazo» y el mejor PP lo vemos cuando compite con Ciudadanos”, aseguró a este diario.