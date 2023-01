Almeida, sobre Villacís: “No va a afectar al equipo de Gobierno, ya hemos pasado por situaciones muy difíciles”

El Pleno que se celebra en la mañana de hoy en Cibeles cuenta con 47 puntos. Sin embargo, hay un “punto 48″, que no figura en el orden del día: el futuro de Begoña Villacís. Las cámaras apuntan hoy hacia la vicealcaldesa, y también los micrófonos. Por el momento, solo ha contado con una intervención en el Pleno, sin relación sobre sus propuestas del futuro de Cs. Sí que ha mencionado una palabra: “partidismo”. En este caso, se trataba de un reproche a la oposición por no haber aprobado las cuentas de este año.

Aún se desconoce si Villacís hablará para los medios en el patio de Cibeles, algo que es habitual en todos los Plenos ordinarios. Quien si lo ha hecho ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El regidor se remitió a sus declaraciones de ayer lunes. “Puedo hablar por mí. No he tenido ninguna conversación respecto a esta cuestión con Begoña Villacís. He dicho todo lo que tenía que decir, y por respeto a mi socio de gobierno, que atraviesa un momento difícil, no me acabe hacer hipótesis o especulación sobre le futuro de Villacís o de otra persona que esté en Cs”.

A preguntas esta mañana de la prensa, Almeida ha reiterado que tampoco ha hablado con Villacís en las últimas 24 horas. “No hago hipótesis sobre el futuro de Cs por respeto a nuestro equipo de Gobierno. No me han oído ni me oirán hablar del futuro de concejales de Ciudadanos, por coherencia y convicción”, añadió. El regidor considera que la situación actual “no afectará a nuestro Gobierno. Esta ha sido la legislatura más difícil que ha tenido cualquier equipo de Gobierno. Hemos pasado por situaciones muy complicadas: la propia aritmética del Consistorio, la pandemia, y las elecciones de 2021″. Una referencia esta última al daño electoral que sufrió Cs en los comicios. “Seguiremos tomando decisiones importantes para la ciudad de Madrid”, añadió.

De hecho, ha querido subrayar su “agradecimiento” a Villacís y a su partido, porque la situación de su partido “nunca ha afectado al equipo de Gobierno. Siempre he distinguido entre los partidos y el Gobierno. Y los temas personales siempre se han quedado fuera del Ayuntamiento”.