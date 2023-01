Pánico en Ciudadanos: amenaza de desbandada en los municipios de Madrid

A menos de cuatro meses de la contienda electoral del 28-M, los últimos movimientos de Begoña Villacís, dispuesta a «sacrificar las siglas» para confluir con el PP en las elecciones de mayo, no solo han supuesto un sobresalto interno, sino también el desencadenante de lo que podría concretarse como una desbandada general de la representación naranja en buena parte de los municipios de la Comunidad de Madrid. Tanto es así que ya se habla de «pánico» en las filas municipales de Ciudadanos.

El proceso de descomposición del partido a nivel municipal se ha ido produciendo paralelamente al que sufre la formación a nivel nacional. Desde hace unos meses, los miembros de Ciudadanos en muchas de las localidades de la región son conscientes de que el proyecto está en vías de desaparición y se da la circunstancia de que muchos de ellos están llamando a las puertas del PP porque encuentran en el partido que preside en Madrid Isabel Díaz Ayuso su salida natural.

Y aquí bien podría aplicarse la parábola bíblica que habla de que «son muchos los llamados y pocos los elegidos» porque el PP, si bien admite que está recibiendo peticiones de miembros de Cs que desean engrosar las filas populares, los de Isabel Díaz Ayuso no están dispuestos a abrir la puerta a todo aquel que busca desembarcar en el partido. Es más, desde el PP de Madrid aseguran que no están «en ese momento» y que las decisiones «se tomarán una a una viendo quien aporta». ¿Quiénes serán entonces los «elegidos»? «Aquellos que sumen al proyecto local y que estén completamente identificados con el PP y con los principios y valores del partido», detallan fuentes populares. Porque el proyecto de Díaz Ayuso tampoco está falto de activos. Desde el PP de Madrid explican que tienen «suficientes cuadros para cubrir todas las listas, aunque no vamos a despreciar talento, eso lo verá cada candidato en su respectivo municipio».

El caso de Villacís

El ejemplo de Villacís sirve para ilustrar la situación a la que se puede enfrentar buena parte de los concejales naranjas que están buscando una salida en otras localidades. Y es que el escenario que la vicealcaldesa de la capital abrió la pasada semana –ratificado este lunes en una entrevista concedida a «El Mundo»– para plantear la posibilidad de integrarse en una candidatura popular no ha sido bien recibida en el equipo de Ayuso. Tal y como adelantó LA RAZÓN el sábado, en la dirección del PP de Madrid no se ha contemplado ni se contemplará el fichaje de Villacís. «Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo», aseguró ayer la presidenta madrileña. Trataba así de zanjar un debate al que se da vuelo desde la dirección nacional con el mensaje de que las «puertas están abiertas» para todo el «talento» que poceda de Cs.

La contundencia del mensaje de Ayuso entronca con el sentimiento de una parte mayoritaria de los cuadros medios del PP en la región, que minimizan los beneficios electorales que las incorporaciones naranjas pueden llevar aparejadas. Muchos de ellos citan el ejemplo de Toni Cantó e insisten en las semejanzas que podría tener el caso del actor con el de la vicealcaldesa: un dirigente procedente de Ciudadanos, con un fuerte impacto mediático, bendecido por la dirección nacional de los populares a pesar de los reparos de Sol y convertido, finalmente, en un problema para el propio PP.

Frente a la negativa de la dirección de los populares madrileños a asumir como natural esta incorporación y al malestar que el movimiento de la número dos de Cibeles ha provocado en algunos sectores de Ciudadanos, también hay representantes naranjas que han recibido bien el paso al frente de Villacís. Especialmente aquellos que apuestan por configurar plataformas de electores o candidaturas al margen de los partidos de cara a las elecciones municipales en aquellas localidades en las que los naranjas obtuvieron un porcentaje de votos relevante en los comicios de 2019: «La gente que se pone en contacto conmigo habla de plataformas vecinales», aseguró ayer Villacís en una entrevista.

Un alcalde a la fuga

Otro de los que ha saltado del barco naranja en los últimos días ha sido el alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, que fue el regidor de Ciudadanos más votado en la Comunidad de Madrid. Ya anunció la semana pasada que no se presentaría bajo las siglas de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales. «No tiene futuro», fue el argumento que dio. Avanzó que concurriría al 28-M con un proyecto político centrado en las políticas municipales y en las necesidades de las personas, pero ayer sorprendió con que su nuevo proyecto político se llama «Contigo», una escisión de los críticos de Ciudadanos. Campos desveló que no se irá solo, sino acompañado del vicealcalde de San Fernando de Henares, Alberto Hortecillas, y que el proyecto también tendrá representación en otros municipios de la región, como Coslada y Rivas.

«Contigo» huirán de la «crispación» y el «sectarismo», y en el caso concreto de Paracuellos de Jarama, se centrarán en la gestión y en culminar el proyecto que inició hace cuatro años, que requiere de continuidad para poder dotar al municipio de las infraestructuras que necesita. Campos también quiso poner en valor su gestión al asegurar que «es la legislatura en la que más se ha hecho por la localidad desde 1978», informa Ep. El alcalde de Paracuellos de Jarama definió su nuevo proyecto como un partido «abierto a incorporar talento y a demostrar que sabe gestionar, defenderán las políticas liberales y apostará por el ciudadano como el centro de todas sus políticas».