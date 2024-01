El 80% de los animales abandonados fueron acogidos en la región

El abandono de mascotas no deja de reducirse en la Comunidad de Madrid. Los madrileños son cada vez más responsables y más solidarios a la hora de adoptar animales abandonados. Así lo refleja el último estudio realizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) sobre la situación de la región en cuanto al abandono y la adopción de perros y gastos. Una radiografía bastante positiva respecto a otras ciudades y que al parecer, viene dada por la importancia -cada vez mayor- que se está dando a las mascotas y el respecto que estas se merecen.

Desde el gobierno regional, no dejan de sucederse campañas de concienciación y contra el abandono. Su mayor objetivo ahora es la concienciación para la tenencia responsable. «Hay que hacerles entender a la persona que va adquirir o que va a tener una mascota cuales son las responsabilidades y cargas a las que se enfrenta y que sea consciente de las consecuencias que esto tiene», explica Ángel de Oteo, Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a este periódico. Con esto buscan tratar de frenar que se regalen animales en determinadas épocas del año, cachorros a niños que no están preparados para tener un ser vivo a su cargo o razas que terminan por ser más grandes de lo esperado y no pueden ser atendidas.

El 80% de los animales abandonados fueron acogidos C.M.

Para ello, el único camino es el de la prevención a ese abandono y uno de los principales factores a tener en cuenta es la identificación. «De los 5.100 animales que entraron en las instalaciones de la Comunidad de Madrid en 2023, 3.800 fueron abandonados, el resto se recuperaron gracias a que estaban identificados». Sin olvidar, el control sanitario que conlleva esa identificación. Aunque el porcentaje de perros sin identificación no es alarmante, sí lo es en el caso de los gatos. «Es difícil de cuantificar, por esa falta de identificación, pero lo cierto es que nos últimos años la tenencia no para de crecer y el valor que le damos a la mascota», señala De Oteo. Las cifras así lo reflejan. El abandono ha bajado un 8% este último año, respecto a 2022. Y un 53% respecto a 2013. En diez años, se han pasado de abandonar cerca de 8.000 perros frente a los 3.800 durante 2023.

Cinco puntos más que en 2022

Otro dato, importante a tener en cuenta, es el número de perros que tras el abandono, encuentran un nuevo hogar. En 2013, el 67% de los perros abandonados, fueron adoptados. El último año, este porcentaje subió hasta el 80%, cinco puntos más que en 2022. Así, de los 3.820 canes, 3.036 encontraron un nuevo hogar. En este mismo periodo también produjo un descenso en el número de abandonos, 337 menos que al año anterior, cuando se alcanzó la cifra de 4.157.

También gracias a la actuación de los centros de acogida, 3.176 gatos disfrutan ya de una nueva familia, con lo que 6.212 animales de compañía han podido tener una nueva oportunidad. Para llevar a cabo esta actividad, el Gobierno autonómico invierte 2,3 millones de euros anuales, de los que 1,8 millones se destinan a entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro, y medio millón a su Centro Integral de Acogida de Animales (CIAAM). La red de recursos la componen 91 espacios: el Centro Integral de Acogida de Animales regional (CIAAM); 67 de carácter municipal, de los que 20 son permanentes y 47 temporales, que se hacen cargo hasta su traslado al CIAAM; y 23 albergues privados, 18 de ellos gestionados por sociedades protectoras.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior celebrará a lo largo del año, jornadas de puertas abiertas en los distintos centros y el Salón para la adopción de animales de compañía de la Comunidad de Madrid. A este mismo objetivo se dirige la App para dispositivos móviles Mascomad y las redes sociales de AdoptaCmadrid en X, Facebook e Instagram.