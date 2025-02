Adiós definitivo a los patinetes de alquiler en Madrid

Las empresas de alquiler de patinetes eléctricos han dejado de operar en la ciudad de Madrid después de que la Justicia anulara las medidas cautelares que permitían su actividad, según han informado fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Esta decisión judicial, que se produjo hace unas semanas, ha llevado a la retirada definitiva de estos vehículos de las calles de la capital.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, valoró «positivamente» la medida. Desde el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, el regidor explicó que el Ayuntamiento apostó en su momento por los patinetes eléctricos, pero las empresas no lograron cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad necesarios. «Nosotros hicimos una apuesta por los patinetes. Desde el punto de vista tecnológico, las empresas no fueron capaces de acreditar que esos requisitos los iban a cumplir y, por tanto, no tenemos ningún problema en rectificar esa decisión», afirmó el regidor madrileño.

Por su parte, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, celebró la decisión judicial y criticó lo que calificó como «caos regulatorio» provocado por el Gobierno municipal. Maestre recordó que el alcalde se burló con «mucha ironía» de la prohibición de patinetes en París, aunque luego adoptó una medida similar en Madrid. «No es lo mismo», respondió Almeida, defendiendo que la capital española intentó regular el servicio de manera compatible con la seguridad de los peatones, algo que, según él, las empresas no lograron garantizar, informa Europa Press.

Aprovechando la ocasión, el alcalde destacó una «buena noticia» en relación con la calidad del aire en la ciudad. «Hemos vuelto a bajar la contaminación un 10% respecto al mes de enero del año pasado», anunció. Almeida subrayó que Madrid sigue mejorando sus índices de calidad del aire, desmintiendo así las críticas del PSOE, que había advertido que la ampliación del periodo de preaviso en las restricciones de tráfico perjudicaría el medio ambiente. «Los datos están ahí y avalan las políticas de este equipo de Gobierno», afirmó.

El regidor madrileño también se refirió a la mejora de los datos de sostenibilidad medioambiental como parte de un «círculo virtuoso» impulsado por políticas de centro-derecha. «La izquierda se ha quedado definitivamente sin la bandera del medioambiente y la sostenibilidad», aseguró. Además, recordó que Madrid ha sido reconocida por quinto año consecutivo como «Ciudad Arbórea del Mundo» por parte de Naciones Unidas.

Regulación de los tuk-tuks

En cuanto a la regulación de los tuk-tuks, vehículos de tres ruedas que circulan por la ciudad, Almeida explicó que el área de Medio Ambiente y Movilidad está trabajando en una propuesta que espera presentar «en un plazo breve de tiempo».

El alcalde insistió en que no todo debe basarse en prohibiciones y restricciones, sino que es posible combinar el crecimiento económico con la sostenibilidad medioambiental.