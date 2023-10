Alberto Escribano: "Arganda del Rey tiene que ser el gran motor del suroeste"

Aunque la carrera de Alberto Escribano se había dirigido hacia el mundo de la comunicación, lo cierto es que él tenía un sueño: desde que era un niño, quería ser alcalde de su ciudad, Arganda del Rey. Algo que ni él mismo se explica, ya que nadie de su familia ha tenido jamás relación con la política. Era, dice, “algo que tenía dentro” y que, por fin, después de dos años como diputado en la Asamblea de Madrid y ocho en la oposición en su ayuntamiento, con las últimas elecciones, se hacía realidad.

¿Cómo fue ese momento para usted?

Fue una campaña muy ilusionante. Siempre he dicho que en Arganda del Rey era muy complicado ganar, porque el Partido Socialista estaba muy consolidado con su mayoría absoluta. Por eso, creo que es de valorar que hayamos conseguido ganar, porque es lo que necesitaba Arganda. Sinceramente, aunque sabíamos que era complicado, según pasaban los meses de campaña se iba viendo cómo la ilusión estaba en la calle, que la gente quería cambio, que estaba feliz. Por eso me dediqué a trabajar en la campaña y a no fijarme en nada más que en Arganda, mientras que el resto de partidos, y lo digo muy claramente, tenían otras cosas en mente. Además, para desprestigiarme, se dedicaban a insultarme por la edad, que es algo que nunca entenderé y, sinceramente, lo guardaré para siempre.

No es usted al primero al que le critican por lo mismo. El nuevo alcalde de Torrejón, también del PP, tuvo que vivir algo parecido. ¿Qué sentido tiene insultar a alguien por ser joven?

No lo sé. El anterior alcalde me ha insultado por la edad, me hacía quedar de novato, de no tener experiencia… ¡Me decía que no había trabajado en la vida, cuando está claro que no es así! Es un poco un sinsentido, y creo, además, una falta de respeto hacia los jóvenes. Yo estaba trabajando por Arganda, que es mi pueblo, y es lo que he hecho toda mi vida porque además lo llevo en mi corazón y en la sangre. De hecho, creo que esa campaña contra mí solo por la edad ha sido uno de los motivos que les ha llevado a perder las elecciones.

Llegó a la alcaldía sin acuerdo con Vox, ¿cómo van las relaciones con los otros grupos políticos?

No están siendo fáciles. Un ejemplo claro es que presentamos, en el primer pleno del curso político, la bajada de impuestos a 500 empresas del polígono a las que el PSOE había triplicado el IBI el año pasado. Esta medida contra el segundo polígono industrial más grande de la Comunidad de Madrid la habíamos cogido como bandera nosotros y también Vox durante la campaña. Pues a la primera de cambio, esa bajada, que comenzaría con el 10% el 1 de enero, nos la ha tumbado el PSOE, como era de esperar, porque su política nunca ha sido la de apoyar a quien crea empleo, pero lo ha hecho con el apoyo de Vox. Así que, después de muchos años tratando de sacar del gobierno de Arganda al PSOE de forma conjunta, no por nada sino por el daño que estaban haciendo, a la primera de cambio impiden esta medida tan importante, que no solo no hace daño a nadie sino que beneficia a muchas familias, porque las empresas de las que estamos hablando son, la inmensa mayoría, empresas familiares. Está claro que en las siguientes negociaciones a los primeros que vamos a llamar son a los integrantes de Vox, pero, efectivamente, no está siendo fácil.

Cuando llegaron a la alcaldía se encontraron con que no había ni ordenadores en el despacho. ¿Se ha solucionado esta situación?

Yo creo que fue una pataleta política y un gesto bastante feo, porque la alternancia en el poder, obviamente, cuando nos toca irnos no nos gusta, pero es lo que hay. Entonces, cuando al llegar el nuevo equipo de gobierno nos encontramos con que no había absolutamente nada en los despachos, hablé con el anterior alcalde. Ante su negativa a darnos nada no me quedó más remedio que denunciarlo públicamente. Obviamente, cuando se formó el escándalo mediático, me llamó pidiendo disculpas y yo se lo agradecí. Después lo devolvieron todo, pero creo que no era necesario llegar a ese punto porque somos adultos.

También ha tenido que asumir una deuda que ha dejado el anterior gobierno…

El PSOE ha tirado el dinero de los argandeños durante años, y ha tenido a la ciudad engañada con una imagen de gestión que era falsa. Ya lo sospechábamos, pero al entrar a la alcaldía lo hemos podido comprobar. Nada más llegar nos hemos encontrado con una deuda de siete millones de euros en algo tan básico como los suministros de recogida de basura, de limpieza y mucho más que arrastramos desde hace años. Poner en orden todo eso obviamente nos va a llevar tiempo, no se hace de un día para otro. Pero ya hemos establecido un calendario perfectamente elaborado con Hacienda para que se vayan ordenando todos los pagos. Desde el gobierno anterior se han dedicado a organizar mucho festival de la paella, pero no a pagar a muchos de sus proveedores, por ejemplo, ni a invertir absolutamente nada en ocho años. No nos han dejado ni una sola inversión de calado, ni una infraestructura nueva.

Cuando habla de facturas sin pagar no se refiere únicamente a grandes pagos como el de los servicios de limpieza, sino también a pequeños empresarios, ¿cierto?

Claro. Hay muchas veces que son facturas de miles de euros de un autónomo pequeño, al que el hecho de que el Ayuntamiento no le pague le puede estar haciendo pasar una situación muy difícil. Es algo que hay que entender y solucionar lo antes posible, y es algo que creo que el anterior gobierno creo que no ha hecho, porque si no habría sido bastante más responsable con el dinero de todos. Realmente lo que siento ahora es rabia, porque ahora, como alcalde, te enteras de cosas que no sabías cuando estabas en la oposición, y por eso ahora me he dedicado a contarlas con total transparencia.

Una de las principales cuestiones que tenéis sobre la mesa es fomentar que Arganda sea atractiva para las empresas, ¿cómo lleváis esta cuestión?

Una de las cosas que me ha sorprendido desde que soy alcalde es la cantidad de personas que vienen con inversión y la cantidad de promotores que están buscando suelo en Arganda del Rey. Por eso, creo que es fundamental generar un clima de seguridad, porque durante años la imagen que hemos dado, tristemente, ha sido otra. Por eso hemos unido Industria y Urbanismo, para lograr una coordinación y un equipo técnico que está trabajando en una ordenanza única de licencia que facilite que, cuando alguien quiere invertir en Arganda, no se le pongan tantas trabas políticas. Por ejemplo, hemos logrado ya la modificación de algo que llevaba años esperando y es la instalación en Arganda de la farmacéutica HC Clover, que trae más de 40 millones de euros de inversión y cientos de puestos de trabajo, además de ser una industria tan innovadora como es una farmacéutica, con toda la investigación científica que trae consigo. Todo eso llevaba parado por el anterior gobierno municipal durante años, y en menos de un mes lo hemos sacado adelante. En breve comenzarán las obras, y esta es precisamente la imagen que queremos dar: la de seguridad y de agilidad en las gestiones.

¿Qué puede ofrecer Arganda del Rey al conjunto de la Comunidad de Madrid?

Arganda no ha sido protagonista prácticamente nunca, y queremos conseguir que lo sea, porque de ella dependen entre 20 y 30 municipios del entorno que necesitan de alguien que impulse la actividad en la zona. Creo que nosotros tenemos que aprovechar esa posición de ser el motor de la zona, porque al final somos la ciudad de gran tamaño que está junto a ellos para conseguir que también salgan hacia adelante con nueva actividad económica, servicios, trabajo e innovación en el suroeste.