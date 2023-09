Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz: «Ser joven me hace afrontar este reto con mayor frescura»

Torrejonero «de toda la vida y joven. Mucho. Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz, es, a sus 33 años, el más joven de la Comunidad de Madrid. Tampoco le gana en este record ningún alcalde entre los municipios de España con más de 100.000 habitantes. Es, además, quien ha sustituído a Ignacio Vázquez al frente del Consistorio después de que este fuera nombrado consejero delegado de Metro Madrid. Un cambio de rumbo que pilló a Navarro «por sorpresa», pero para el que se siente preparado y con ganas de poner en marcha el plan del equipo de Gobierno para que su ciudad saque todo su potencial.

¿Qué les diría a quienes le señalan por ser «demasiado joven»?

Que soy joven, sí, pero también tengo formación y he estado toda la vida vinculado a distintas actividades de la ciudad en distintos clubs y entidades, alguna peña... Fui árbitro de fútbol sala también aquí durante más de diez años y ya, en los últimos ocho años, he formado parte del equipo de gobierno de Torrejón de Ardoz, trabajando a las órdenes del anterior alcalde. De esos ocho años, los cinco últimos he estado muy cercano a lo que es la alcaldía, viendo cómo funciona y cómo apagar los fuegos que van surgiendo. He tenido la suerte también de llevar, entre mis concejalías, la de Festejos, lo que me ha permitido tener un trato muy cercano con la gente de la ciudad. Por suerte no soy una cara nueva para mucha gente de la ciudad. Me han visto trabajar y saben que no me importa mancharme las manos con lo que haga falta.

Entonces, ¿se lo toma como una ventaja?

Al menos creo que afronto el reto con una mayor frescura, con algo de dinamismo que puede ser lo que los jóvenes ofrecemos a día de hoy a la nueva política. Creo también que es fundamental que como jóvenes nos importe lo que implica trabajar juntos. Como decía antes, durante toda mi vida he participado de entidades sociales, clubes deportivos... Y, en mi faceta más política, he trabajado de la mano de muchísimas asociaciones, viendo cómo se unían para alcanzar sus objetivos, y esto es muy importante porque creo que nos va a ayudar a continuar con esa forma de entender que solo aunando fuerzas podemos lograr que Torrejón sea esa ciudad de futuro que todos sabemos que ser.

¿Cómo se afronta el reto que tiene por delante?

Con algo de vértigo, porque mis dos predecesores, tanto Ignacio Vázquez como Pedro Rollán, son dos grandes de la política. Han sido ambos, en distintas ocasiones, ser los alcaldes más votados de España. Y eso es un reto importante del que me encantaría estar a la altura. Pero no tanto por mí sino para que los torrejoneros vean que eso es un proyecto que va más allá de caras. Que es un equipo, que hay mucho trabajo detrás y que lo vamos a llevar a cabo.

Por si no fuera suficiente, en pocos meses va a ser padre por primera vez...

¡Exacto! A todo ese «totum revolutum» hay que sumarle que ya me queda muy poco para ser papá, y para eso sí que no tengo un manual, ni experiencia ni nada. Pero espero que todo vaya bien, y encontrar en casa ese refugio que tanto se necesita cuando en el trabajo la cosa no va todo lo bien que nos gustaría. Aunque esperemos que sean muy poquitas veces.

En estas circunstancias, las últimas semanas habrán sido complejas...

Si, han sido muchas sorpresas las que hemos vivido. Todos entendíamos que estaba ya conformado el gobierno de la ciudad y que era el momento de ponernos a trabajar. Pero la noticia llegó y, contando con la legitimidad que nos habían dado los más de 42.000 vecinos que votaron por este proyecto político, entre los compañeros, el comité ejecutivo de mi partido a nivel regional y local, empezamos a buscar quién podía ser la persona idónea para sustituir al alcalde. Y, en este caso, que mis compañeros vieran en mí a esa persona indicada me llena de orgullo, pero también de respeto. Hemos tratado en esta semana de salir mucho a la calle, y ver cómo los propios vecinos te felicitan y a la vez animan y te dicen que no te duermas, te llena de tranquilidad, pero también de responsabilidad.

Hace unos días enviaba una carta a los vecinos en la que expresaba los principales objetivos de su legislatura. ¿De qué necesidades surgen?

Del sentir de los propios vecinos. Durante los últimos 16 años hemos sido una administración muy cercana, y queremos que siga siendo así. Muchas veces decimos que nos gusta quitarnos el gorro de político para ponernos el de gestor para poder identificar cuáles son esos problemas y necesidades reales que tiene la gente y ponernos a trabajar con ellas. En este sentido, Torrejón lleva 16 años viviendo el mayor proceso de transformación de su historia. Cualquier persona que conozca Torrejón desde hace tiempo sabe que ha cambiado muchísimo, pero no hemos llegado a la cima. Conseguir esto pasaría por mejorar los puestos de empleo de los vecinos, hacer muchas mejoras en los espacios educativos, mejorar la movilidad dentro y fuera de la ciudad... Todo ello pensado para crear esa ciudad de futuro que queremos que sea, con espacios verdes, que veamos también la llegada de la universidad, y otras muchas cosas.

¿En qué medida está presente la movilidad sostenible en esa ciudad de futuro que sueñan para Torrejón?

Está presente, obviamente. Hay cosas que no están en nuestras manos como administración local, sino que dependen de la Comunidad de Madrid o del Gobierno de España. Pero ya nos hemos puesto en marcha para tener esas primeras reuniones en las que reivindicar esas necesidades que son lógicas, como es el caso del carril bus vao en la A2 que nos permita desatascar la entrada a la ciudad de Madrid desde Torrejón. Queremos, además, generar muchas más plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos y todas esas acciones que son necesarias para constituir esa ciudad de futuro.

También parece que una de las principales preocupaciones de su administración es el acceso a la vivienda.

Si. Empieza a ser muy complicado, sobre todo para los jóvenes que quieren emanciparse. Está claro que cuando uno está en casa de sus padres está muy bien, pero el poder realizar un proyecto de vida individual, en pareja o como cada uno elija, requiere de ayuda, y para eso estamos las administraciones. Por ello, hemos lanzando la primera fase de ese programa de vivienda en alquiler para torrejoneros, en el cual, cumpliendo unos requisitos bastante lógicos, como es el llevar 10 años empadronados o no tener una renta superior a determinada cifra, va a permitir a muchísimos torrejoneros acceder a esos 120 pisos que hemos puesto a disposición y que en breve comenzarán a construirse. También queremos lanzar un segundo proyecto en esta línea a lo largo de esta legislatura. Y, como esto está enfocado especialmente en la gente joven, hemos elegido a uno de nuestros concejales más jóvenes, Víctor Miranda, para que esté al frente de la cartera de vivienda, para que pueda captar estas necesidades y trasladarlas a la gestión.

¿Qué puede aportar Torrejón al conjunto de la Comunidad de Madrid?

Ser una ciudad muy dinámica, abierta a ser visitada. En los últimos años Torrejón se ha convertido en un referente turístico estacional, tanto en invierno por el parque Mágicas Navidades, que ya visitan más de un millón de personas cada año, y en verano por el Parque Europa. Pero queremos desestacionalizar estas visitas y que Torrejón se convierta en esa ciudad turística que cada vez más gente descubre. Del mismo modo, tenemos una posición estratégica, muy cercana a la ciudad de Madrid y que está muy bien comunicada, lo cual hace que nuestros grandes polígonos, como son Almendros y Casablanca, se hayan convertido en plataformas en las que muchísimas empresas de distintos sectores, no solo de la logística, han visto el lugar ideal para situarse, y queremos seguir apostando por ello.