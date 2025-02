Almeida estalla contra el delegado del Gobierno: "Nunca he visto uno tan lamentable"

Se avecinaba una reunión tensa, pero se superaron todas las expectativas. La reunión de la Junta y el Consejo Local de Seguridad, que reunía al Ayuntamiento de Madrid y a Delegación del Gobierno en la Casa de la Villa, terminó con la indignación del alcalde de Madrid, tajante en sus palabras dedicadas al delegado. «Hay personas, funcionarios, que llevan veinte años asistiendo a las juntas locales y me han dicho que no han visto esto nunca», dijo José Luis Martínez-Almeida. «Dentro de esa reunión ha sucedido lo que nunca había sucedido en los años que he estado de alcalde de Madrid. He coincidido durante estos cinco años y medio con cinco delegados del Gobierno. Ninguno ha tenido un comportamiento tan lamentable como el que ha tenido hoy», añadió.

La reunión sirvió para que Cibeles se reafirme en lo que llevan denunciando durante los últimos meses: Francisco Martín aprovecha su puesto como delegado del Gobierno para realizar un «mitin político», con un tono «insultante» e «impropio de una Junta Local de Seguridad». «No vamos a someternos a los insultos y las descalificaciones del delegado del Gobierno. Por ahí no vamos a pasar», añadió el alcalde.

Entre los temas más candentes, estaba el problema de los «narcopisos» de la calle Cullera. De acuerdo a Martínez-Almeida, el delegado «se ha inventado» unas reuniones técnicas «sin soporte normativo» alguno.

Otro de los puntos de disputa ha sido la violencia de género. El primer edil señaló a Martín por buscar «controversia» en torno a este problema, debido a que el convenio del VioGén esté caducado antes de que Almeida llegara a la alcaldía. «Desde el 6 de febrero tiene el borrador del convenio VioGén pero todavía no tenemos respuesta. Parece ser que el delegado del Gobierno no ha sido debidamente informado por sus superiores», ironizó el alcalde. En todo caso, recordó que prácticamente el 50 por ciento de las mujeres que tienen algún tipo de protección han sido asumidas por Policía Municipal. «Ninguna policía local alcanza ese porcentaje ni, desgraciadamente, ese número de mujeres», subrayó.

Por último, otro asunto de fricción fue la «okupación». La Delegación del Gobierno asegura que las okupaciones en la capital descendieron en 2024 un 42% pasando de 1.218 a 709. Martínez-Almeida acusó a Martín de «minimizar el problema» y ocultar los casos de «inquiokupación». «Quien no quiera ver que hay un problema, el problema lo tiene él», afirmó.