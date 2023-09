Almudena Negro: «Ahora nos toca deshacer años de ingeniería social»

Es periodista, pero entró en política en 2019 de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No podía, dice, no aceptar aquella propuesta. En primer lugar, porque era el momento álgido de Podemos y estaba «escandalizada con lo que podía llegar a España». Por otro, porque quien se lo pedía era Isabel Díaz Ayuso y confiaba –y confía– plenamente en su proyecto. Entonces entró como diputada en la Asamblea de Madrid. Y, ahora, ha llegado a Torrelodones después de que los vecinos hayan apoyado de forma mayoritaria el proyecto del Partido Popular, una propuesta que llega para «arreglar» la «terrible gestión» de la administración de Vecinos por Torrelodones.

Le daría vértigo ese paso del periodismo a la política.

Lo cierto es que ya tenía experiencia en política y en gestión, porque hace ya bastantes años fui alcaldesa de Braojos. Tendría 23 por ese entonces, lo que me hizo la alcaldesa más joven creo que de Europa hasta ese momento. Pero fue en 2019, cuando entré en la Asamblea de Madrid, cuando tuve que dar el paso de dejar mi profesión, la cual adoro, porque yo soy periodista ante todo. Pero me pareció importante en ese momento dar el salto a la política, y tengo que decir que creo que no me he equivocado, sobre todo viendo lo que ha llegado ahora al Gobierno de España y todo lo que estamos viviendo. En este momento, más que nunca, me parece importante comprometerse.

Como profesional de la comunicación, sabrá lo importante que es gestionar la información que llega de las administraciones y de los vecinos a estas.

Vivimos en la era de la comunicación, así que es vital. De hecho, yo diría que vivimos en una época de sobrecomunicación, de sobreinformación. Lo que Jean Francois Revel llamaba el conocimiento inútil. Y eso nos ha llevado a creer que podemos opinar de todo, que a mi parecer es de lo peor que tiene la sociedad de hoy en día, la confusión entre opinión y conocimiento. A mí no se me ocurriría la osadía de opinar sobre ingeniería, porque no tengo ni idea.

¿Qué se puede hacer en este sentido desde la política municipal?

Creo que hemos olvidado un poco la importancia de comunicarse no solo de forma digital o a través de los medios de comunicación, sino hacerlo también personalmente. El gobierno municipal es la administración más cercana al ciudadano, y el que resuelve a veces detalles que, aunque puedan parecer pequeños, para el ciudadano pueden resultar angustiosos. Hay que estar en el día a día, y por eso lo que queremos es hacer un ayuntamiento de puertas abiertas, donde se está permanentemente en contacto con los vecinos para que nos cuenten sus problemas. A veces podemos hacer algo y otras no hay solución, pero hay que estar.

¿Es esa cercanía lo que les ha llevado a ser uno de los primeros tres ayuntamientos de España en eliminar la cita previa?

Claro. Lo suprimimos el 1 de septiembre, así que ahora se atiende de nuevo por orden de llegada. Es una medida que se puso en marcha con el Covid, pero, aunque aún haya casos, la emergencia ha pasado. Es importante volver a la normalidad, y esta pasa por acercar la administración al ciudadano. Un ayuntamiento siempre debe tener sus puertas abiertas a los vecinos.

Esta es una de las primeras medidas desde que llegaron a la alcaldía después de la legislatura de Vecinos por Torrelodones. Después de varias polémicas con el anterior alcalde, ¿qué ha encontrado en el Ayuntamiento?

Lo primero que nos toca es deshacer doce años de ingeniería social. Vecinos por Torrelodones, que era un partido que se decía transversal, pronto se dejó ver como un partido de izquierdas y, en los últimos años, incluso extrema izquierda que se ha dedicado a la ingeniería social tratando de acabar con todas las tradiciones del municipio y gestionando auténticamente mal. Además, tenemos que solventar un grave problema de seguridad porque dejaron caer el número de policías municipales de 55 a 29 agentes, lo que ha significado que muchas noches no había patrullas nocturnas. Tenemos que trabajar mucho también en la limpieza, en el aparcamiento, en el bienestar animal... Básicamente es poner en marcha todo un ayuntamiento.

Uno de los ejemplos más sangrantes es el de la presa de Peñascales.

En su momento no tuvimos conocimiento de lo que estaba pasando, por lo que nos lo hemos encontrado al llegar ahora al Consistorio. Sucede que, en el año 2021, se inició un expediente por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo para retirar la concesión de aguas al embalse de Peñascales, y el anterior alcalde, Alfredo García Plata, lo guarda en un cajón. No presenta alegaciones, no acude al trámite de audiencia y tampoco presenta el recurso de alzada cuando le envían la resolución en firme que conlleva la demolición de la presa en diciembre de 2022. Cuando hemos tenido conocimiento de ello, lo que hemos hecho es hablar con todas las asociaciones de vecinos de Torrelodones, nos reunimos periódicamente con los vecinos de Peñascales en el Ayuntamiento, y esta semana vamos a presentar un recurso extraordinario ante la Confederación.

Dicen que es un embalse de una enorme importancia para la región, ¿por qué?

La Comunidad de Madrid emitió dos informes fundamentales, uno en el que se expresaba que se trata de un embalse nuclear para la extinción de incendios en toda la zona de El Pardo, Galapagar, Las Rozas, Torrelodones... Una zona en la que cualquier retraso en la extinción puede traer consigo un gran incendio. Por otro lado, se ha expresado el enorme valor paisajístico y faunístico de la zona, con la famosa nutria paleoártica que vive en el embalse. Lo que no vamos a permitir es que la Confederación –que es básicamente el Ministerio de Teresa Ribera– intente derivar la responsabilidad de su extinción de concesión hacia otras administraciones, como lo está haciendo con la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer todo lo posible para pararlo.

Con toda esta situación, no habrá sido fácil comenzar la legislatura.

Han sido tres meses duros. Hemos entrado a un ayuntamiento devastado, donde no se gestionaba absolutamente nada. Muestra de ello es que el anterior equipo de gobierno tenía mayoría absoluta y no fue capaz de aprobar presupuestos. Debe ser un caso único en España. Por eso nos encontramos con un ayuntamiento totalmente paralizado, y llevamos todo el verano intentando ponerlo en marcha. Tenemos que acometer todas las inversiones que no se han hecho en los últimos 12 años. Pero vamos a hacerlo, además, lo más rápidamente que se pueda. Nuestra intención es aprobar presupuestos el mes que viene, para poder definir ya el proyecto del Partido Popular.

Parece que la prioridad es arreglar los daños, pero, ¿hay espacio en la legislatura para poner en marcha iniciativas nuevas?

Por supuesto. Vamos a poner en marcha el Centro de Bienestar Animal, que era una demanda de los vecinos desde hace tiempo. Vamos a poner en marcha también el parking de la calle Real, así como un proyecto para la Colonia de Jesusa Lara, y queremos también mejorar el tráfico de entrada a la ciudad. Vamos llevarlo todo al pleno de este mismo mes, para empezar a poner en marcha esas grandes inversiones que le hacen falta a Torrelodones. Por otro lado, estamos a la espera de que la Comunidad de Madrid comience la construcción del parking de la estación, que es una demanda de Torrelodones desde hace más de una década. Vamos a conseguirlo.

¿Qué tiene que aportar Torrelodones al conjunto de la Comunidad de Madrid?

Torrelodones es un sitio ideal para vivir. Es un sitio de paz. Es el gran desconocido de la región, y vamos a intentar impulsarlo como lo que es: el lugar donde mejor se come de la Comunidad de Madrid. La gastronomía y hostelería de Torrelodones son excelentes, por lo que queremos impulsar el turismo, ya que estoy convencida de que quienes vengan van a repetir muchas veces.