Álvaro González: «La mejor medida de vivienda que puede tomar Sánchez es eliminar su ley»

El «ritmo» de la semana pasada estuvo marcado por los anuncios de Pedro Sánchez en materia de vivienda. Desde Cibeles, el Área de Gobierno liderada por Álvaro González desconfía de estos nuevos cantos de sirena. La hoja de ruta del Ayuntamiento en la creación de vivienda se mantiene inalterable.

Acabamos de comenzar 2025. De aquí a doce meses, ¿qué van a encontrar los madrileños en materia de vivienda municipal?

Venimos trabajando desde hace cinco años en tener un parque de vivienda público como Madrid se merece. De muchísima calidad. Lo que se van a encontrar es un parque en el que, si hace cinco años había 6.200 viviendas, a final de año prácticamente será de 10.000. Vamos a seguir trabajando hasta el final de legislatura en llegar a las 15.000 viviendas en algunos de los procesos: construcción o licitación. Creo que es una muy buena noticia para los madrileños. El esfuerzo que se está haciendo en la ciudad de Madrid con la vivienda pública no se hace en ningún sitio de España. En estos cinco años años ya hemos invertido 860 millones de euros en construir vivienda pública y vivienda de calidad.

¿Qué papel juega el plan Suma Vivienda en ese objetivo?

Hay un “modelo Madrid” de vivienda. No sólo por esa promoción de vivienda pública de calidad. Ahora mismo ya tenemos 9.200 viviendas en la EMVS Madrid puestas a disposición de todos los madrileños. Y sobre todo: no nos podíamos permitir el lujo de tener el suelo parado. Ahora mismo, la EMVS tiene todo el suelo en carga, como se dice técnicamente. La empresa municipal de la vivienda es la primera promotora pública de España. Pero también necesitábamos la ayuda de la colaboración público-privada. Por eso ideamos un plan pionero en la ciudad, el Plan Suma. Nada menos que en 1.600 viviendas han sido licitadas recientemente en Berrocales y Ahijones. Estamos muy satisfechos de la acogida por parte del sector. Esto se traduce en que va a haber más vivienda pública y más rápidamente en la ciudad de Madrid. El plan tendrá una segunda fase, dentro de pocos meses, de otras 600 viviendas más, llegando a 2.200 viviendas. En ese “modelo Madrid”, damos cobertura a personas que cobren hasta 5,5 veces el IPREM, llegando así a las clases medias. Los jóvenes son también una de nuestras prioridades: el 50% de las viviendas que hagamos en esta legislatura van a ser para ellos y familias jóvenes. Por otro lado, cuando nosotros llegamos, no se recuperaban las viviendas vacías. Nosotros tenemos un programa que se llama Reviva, donde ya hemos recuperado casi 200 viviendas. Nos gusta, además, que nos copien en ese sentido. Las cosas que se hacen bien y redundan en el bien del ciudadano, hay que estudiarlas y se pueden implementar, como ocurre con nuestro Plan Reviva.

El concejal afirma que "el esfuerzo que hace el Ayuntamiento en vivienda no se hace en ningún otro lugar de España" David Jar

Hablando de copias, Pedro Sánchez ha anunciado una batería de medidas relativas a vivienda. Entre ellas, ese programa de rehabilitación de viviendas vacías para que se destinen al alquiler asequible. ¿Han visto esa semejanza?

Bueno, es un plagio malo. Ha hecho un bloque de anuncios, doce medidas, sin ningún fondo. La gran medida que debería tomar Sánchez es la eliminación de esa Ley de Vivienda, que lo único que hace es contraer la oferta de alquiler y elevar los precios. Sánchez lleva siete años en el Gobierno. Hasta ahora no había hablado de vivienda y, cuando ha hablado, ha sido para mentir. Todos estamos esperando que nos diga dónde están esas 184.000 viviendas que prometió en la campaña electoral. Si repasáramos la hemeroteca, es posible que, sumando los distintos anuncios, llegaríamos a las 220.000 prometidas. Falta tanto a la verdad, que ya hasta se confunde a la hora de decir sus propias cifras. Siempre le digo a la señora Maroto, aquí en el Ayuntamiento, que nos diga dónde están esas 184.000 viviendas. Y siempre recibo la misma respuesta: el silencio. Lo que quiere la izquierda, y concretamente el PSOE, es más impuestos, menos oferta, castigar más a las personas que pueden poner una vivienda en el mercado y proteger de alguna manera la "okupación": mucha gente que podría poner su vivienda en alquiler, no lo hace. En estos siete años que gobierna Sánchez, el precio de compra-venta ha subido un 40%. Y el alquiler, un 36%. Algo tendrá que ver su mala gestión. Se lo tiene que tomar en serio y no hacer anuncios así, banales. Creer a Sánchez es un acto de fe muy difícil. Creo que va en la mala dirección. De sus propuestas, puede haber alguna interesante, como esa reducción del IRPF. Una bajada que, considero, tiene que ser para todos. Está copiando las directrices de Podemos, a la izquierda de la izquierda. Hace poco escuchaba a la ministra hablar del mercado libre como un mercado «salvaje». Es algo sorprendente viniendo de un gobierno democrático. El tasar esos precios de alquiler está derivando en esa contracción del mercado. Nosotros pretendemos exactamente lo contrario: liberalizar el suelo, crear más vivienda y más posibilidades de oferta. Durante los cuatro años de alcaldía de Carmena, todos los desarrollos del sureste estaban parados por una cuestión meramente ideológica. No entregó ni una sola promoción. Nosotros, en los últimos cuatro años, acabamos 32. En la anterior legislatura estuvimos trabajando para sacar adelante esos desarrollos que son el futuro de Madrid: Berrocales, Los Cerros, Ahijones, el mismo Cañaveral donde tenemos 13 promociones... Es la única manera de dar respuesta al problema de la vivienda.

El problema de la okupación. El Gobierno habla de establecer un sistema de garantías públicas en el alquiler que asegurará a los propietarios el cobro de la renta. De algún modo, eso es reconocer que hay un problema, ¿no?

No sabemos cómo lo van a hacer. El señor Sánchez nos tiene acostumbrados únicamente a anuncios. Quizá, hay algo que esté haciendo bien y es mirar hacia Madrid para aprender. En la EMVS sí garantizamos a esos propietarios, por ejemplo, del plan Reviva, o del servicio de intermediación de alquiler, que no va a haber ningún problema y que tendrán asistencia jurídica. Parece mentira que, después de siete años en el Gobierno, sea ahora cuando se dé cuenta de que hay un problema. Voy a darle un dato importante: de las 9.200 viviendas que tenemos en la EMVS, únicamente, y espero que dentro de poco sean menos, el 0,3% tiene algún problema de "okupación". Recientemente, Núñez Feijóo presentó una proposición de ley que se aprobó en el Senado para ir contra la "okupación". Y el PSOE la ha parado. Me parece deleznable. Al okupa hay que echarle en menos de 24 horas. Con esta inseguridad jurídica creada por el señor Sánchez, no me extraña que haya bajado un 36% la oferta de vivienda en alquiler.

La subida de precios en Madrid sigue imparable. Según estudios recientes, como el de Idealista, señalan un aumento interanual del 15%.

Es evidente que, al pararse todos los nuevos desarrollos y no haber suelo, ha subido. Pero también hay una cuestión muy importante: el año pasado se empadronaron en la ciudad de Madrid 120.000 personas, entre ellos gente joven que se quiere emancipar. Estamos hablando de un volumen importantísimo. Posiblemente, Madrid sea ahora mismo el polo de atracción cultural más importante de Europa, y también de negocios. Todo el mundo quiere venir a Madrid: los que viven en otras provincias cercanas y no cercanas, y también gente de fuera que quiere venir a trabajar. ¿Ha subido? Sí. Como en todas las capitales que hay en España, como en el resto de Europa. Ámsterdam, Lisboa... Desde la mejor voluntad, trabajamos para generar a las familias ese proyecto. de vida. Y eso se va a atenuar porque hay suelo. Cuando no hay suelo, no se genera vivienda y esta se encarece. Soy un firme convencido de la rehabilitación. Hay que apostar también por la ciudad consolidada. Y la rehabilitación es el futuro de la ciudad. Ya se ha construido en el 98% del suelo disponible. Sólo queda un 2%. Hay muchas ciudades importantes de Europa que ya no hacen vivienda e intentan recuperarla, bien porque han agotado el suelo, bien porque por cuestiones urbanísticas no pueden expandirse más. Hay que mirar un poco más allá. Hemos invertido prácticamente 218 millones de euros a en el plan Rehabilita. Cuando llegamos, eran 1.600 solicitudes al año; ahora estamos en 2.600. La rehabilitación es importante, como también es importante que las personas con algún tipo de discapacidad sientan que su ciudad es mucho más amable con ellos. Por eso también tuvimos una experiencia increíble creando ese Plan Adapta, adaptando viviendas para las personas con discapacidad o incluso también con enfermedades raras. También nos sentimos satisfechos del plan Transforma Tu Barrio, actuando en la retirada de amianto. Ya la hemos retirado de 4.000 viviendas. Cada día que pasa, estoy más convencido de que hacer vivienda es hacer Madrid. Y mejorar la vivienda es mejorar Madrid. A mí me gustaría incluso llegar a algún acuerdo con los grupos de la oposición, porque es un problema que nos atañe a todos. Pero ellos están más en el enfrentamiento y no en el debate serio sobre un problema tan importante. Hace cinco años, la vivienda estaba en el número 12 de los problemas de los españoles, según el CIS. Ahora mismo está en el número dos, aunque, probablemente, cuando salgas a la calle sea la primera. Hace cinco años, Almeida creó un Área Delegada de Vivienda y mucha gente se preguntaba por qué. Ahora ha hecho un Área de Gobierno que no la hay en ninguna ciudad en España. Es una muestra de la importancia que el alcalde ha dado siempre a la vivienda.

"Es deleznable que el PSOE parara la ley antiokupación que presentó Núñez Feijóo" David Jar

El Gobierno regional no piensa aplicar la Ley de Vivienda estatal. Ustedes, ¿miran de reojo a Cataluña para ver cuáles están siendo los efectos de su aplicación?

Los efectos son nefastos. Tenemos los ejemplos de Lisboa, Berlín y otras capitales europeas donde se ha tasado el precio del alquiler. En Helsinki tuvieron que eliminarlo porque la vivienda se había parado. Ya nadie construía vivienda, que es precisamente lo que está ocurriendo ahora en Cataluña. Muchos de los factores importantes de la vivienda se están yendo. Casi un 40% de la vivienda en Cataluña se está retrayendo. Hay demanda pero no hay oferta. La “inquiokupación” se ha disparado. Cuando alguien tiene una propiedad que es prácticamente la hucha de su vida, que es un piso, y saben que se la van a “okupar”, prefieren no sacarla al mercado. Lo estamos comprobando en ese laboratorio que es Cataluña. Es curioso que, además, sea en Cataluña que ya tiene un problema importantísimo de vivienda desde hace muchísimo tiempo. Hace poco, en una feria, gente del Ayuntamiento de Barcelona nos preguntaba: “¿Cómo lo están haciendo ustedes?”. Estamos dispuestos a compartir todo, pero no estamos dispuestos a compartir esa Ley de Vivienda que se ha demostrado que lo que está haciendo es perjudicar a todos y retraer esa posibilidad de que esas viviendas que están ahora mismo vacías salgan al mercado. Las mismas constructoras se están yendo de allí. El escenario que está dibujando esta ley es tremendo. Hace poco hemos visto algunos ejemplos lamentables donde se echaba al propietario para meter al “okupa”. Es de locos. No se puede proteger ni al okupa ni al "inquiokupa".

Estamos hablando mucho de alquiler, pero poco de comprar...

Tener un parque público de alquiler es importante, pero también pensamos que los jóvenes, las familias, tienen derecho a comprar su vivienda. El alquiler no es la única forma. Quien pueda y quien quiera tiene derecho a comprar. ¿Por qué no? Las generaciones anteriores optaban más por la compra y ahora hay un cambio de tendencia. Eso es también fruto de las condiciones económicas que tenemos. En nuestro país, con un paro desmesurado respecto al resto de países europeos, y sobre todo de paro juvenil, los jóvenes no cuentan con un sueldo digno para poder comprar una vivienda. Aquí, en la EMVS, cuando a alguien le toca una vivienda, nunca va a pagar más del 30% de sus ingresos. Por eso los jóvenes están muy interesados en las viviendas que hacemos desde la empresa municipal. Pero el joven, en un momento determinado, puede tener la idea de comprar. Ahora mismo, una de las medidas de Sánchez es que las viviendas públicas no se van a poder vender nunca... Probablemente, le queda muy poquito tiempo de presidente del Gobierno y por eso dice estas cosas. Es curioso: aquí, en una calle importante de la ciudad, el Ministerio de Hacienda ha vendido un edificio entero para construir viviendas de lujo. La izquierda, cuando vende suelo, es un acto poco menos que social; si lo venden otros ayuntamientos que no son de su signo, ya no es tan social, es especulativo y salvaje. El PSOE sí que quiere hacer caja con la vivienda. Nosotros no estamos desde luego en esa línea.