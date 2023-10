Un amontillado cordobés

Dentro de las diferencias de vinificación que el mundo de los generosos ofrece, cada zona y bodega tratan de encontrar su singularidad, su personalidad, el estilo que les define. En Montilla, partiendo de su uva base la Pedro Ximénez, se afianza una primera característica que marca una diferencia de todas las zonas de España. No hay mejor lugar en el mundo, en la que esta variedad del Rhin, se exprese mejor. Quizá su mejor cualidad sea su ductilidad. Así, bodegas históricas como Alvear tienen esa escuela de criaderas en las que convertir un mosto fino en un gran vino. Es en parte misteriosa la decisión de sacar el vino de la primera criadera, y no de la habitual solera, pero al probar este Secular uno puede entender que la búsqueda de un estilo propio de bodega es esencial. Un vino que no habiéndose llevado al tope de su crianza, de hecho aún mantiene el recuerdo de las levaduras autóctonas que forman ese velo de flor, resulta fundamental para el resultado tan especial y con esas características tan reconocibles. Un vino elegante en su presentación, brillante y a “rompecopa”, que en nariz engaña con un dulce natural de panadería o anacardos, pero que en boca va directo y limpio, con la seguridad de haber estado bien guardado durante el tiempo que bodeguero o capataz consideren necesario. Ni más ni menos.

Bodega: Alvear

Vino: Amontillado Secular

D.O.: Montilla-Moriles

Precio: 36,50 euros

www.alvear.es