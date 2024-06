El juez decreta prisión provisional para Kevin Pastor y para su madre por el asesinato de Borja Villacís

Homicidio, tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y falsedad documental. Con estos cargos, el Juzgado de Illescas ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza a Kevin Pastor, hijo de la mujer de 52 años ya detenida y considerado autor material del asesinato a tiros el pasado martes de Borja Villacís. Mientras, el otro detenido, I. E. B., ha quedado en libertad provisional.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han explicado a Efe que, tras tomarles declaración, la jueza ha decretado para el primero de ellos prisión provisional comunicada y sin fianza. La imputación queda a expensas del resultado de la correspondiente investigación judicial, han agregado las fuentes.

La jueza, según informa laSexta, también ha ordenado prisión provisional sin fianza a su madre, María José, por la presunta comisión de un delito de asesinato "como consecuencia de su participación activa en el fallecimiento el pasado martes de Borja Villacís en una carretera a las afueras de Madrid". La detenida se habría acogido a su derecho constitucional a no declarar.

En lo que respecta a Ismael, su libertad queda condicionada por una serie de medidas cautelares: la obligación de comparecencia diaria ante el juzgado; la retirada del pasaporte; la prohibición de salida del territorio nacional; y la prohibición de aproximación a menos de un kilómetro y comunicarse con personas que tendrían relación con los hechos. A su salida, se ha tapado la cara y les ha espetado a los periodistas que "no me preguntéis porque no quiero romper ninguna de vuestras cámaras".

Las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Illescas están bajo secreto de sumario. Una vez resuelta la situación procesal de Kevin Pastor e I.E.B., los investigados quedan a disposición del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, encargado de la causa abierta.