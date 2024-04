Así controlará Madrid la salud del corazón de sus ciudadanos

La Comunidad de Madrid es la primera región española que mide el riesgo cardiovascular de la población a través del estudio PreveCardio, que ha permitido conocer los factores que lo provocan en adultos de entre 50 y 75 años. Para su realización se ha contado con la participación voluntaria de más de 3.500 ciudadanos. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha participado hoy en la presentación de los resultados de este trabajo, en un acto celebrado en el centro de salud Eloy Gonzalo de la capital. “Con esta iniciativa, la sanidad pública madrileña se coloca de nuevo a la vanguardia, en este caso en la prevención y detección precoz. Se suma así a los cribados que ya se realizan en otros países como Reino Unido, Italia o Luxemburgo”, ha apuntado. El documento refleja que un tercio de las personas analizadas presentaba antecedentes de patologías que afectan al corazón o a los vasos sanguíneos, mientras que los demás desconocían reunir variables asociadas. Además, el 47% de los participantes sin diagnóstico previo contaba con elevado colesterol y el 75% sobre los que había historial de esta patología tenía mal controlados sus factores de riesgo. Casi la mitad padecía hipertensión y el 60% de los que tenían detectado este problema no mantenía un control adecuado de su tensión arterial. PreveCardio ha permitido además descubrir un 2% de nuevos casos de diabetes entre personas sin enfermedad cardiovascular previa y que el 21% de los observados cumplía criterios de prediabetes. Por su parte, el 29% de los enfermos con esta afección la tenía fuera de control. El estudio también indica que el 40% de los ciudadanos tenía sobrepeso y el 30% obesidad, que el 20% era fumador activo, el 30% sedentario o realizaba actividad física ligera y el 49% no seguía la dieta mediterránea. Aquellos con factores de riesgo no conocidos o mal controlados, en el caso de pacientes, fueron derivados inmediatamente a sus respectivos centros de salud para su control.

Primera causa de muerte en el mundo

“Estas enfermedades son la primera causa de fallecimiento en el mundo, pero también constituyen la primera causa de muertes prematuras evitables”, ha declarado la consejera de Sanidad, para añadir a continuación que “estudios como este también ayudan a la educación para la salud, prevención y detección de más enfermedades, pues los riesgos que mide favorecen dolencias como el cáncer, la demencia y la obesidad”. Este análisis ha sido desarrollado por CardioRed, red colaborativa del Servicio Madrileño de Salud que agrupa a los hospitales públicos Clínico San Carlos de Madrid, Severo Ochoa de Leganés, Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y Fuenlabrada, además de trabajadores sanitarios del SUMMA 112 y de 43 complejos de Atención Primaria, con una labor esencial de 110 profesionales de Enfermería de los centros de salud.

Cuestionario y pruebas

Las personas que han participado en PreveCardio fueron sometidas a un chequeo en los propios complejos del primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña, con una entrevista sobre hábitos de vida, práctica de ejercicio físico, tabaquismo y consumo de alcohol. Posteriormente, se les midió la tensión arterial, peso, talla y se les tomó una muestra de sangre para obtener su perfil lipídico y la hemoglobina glicosilada (que permite conocer el nivel de azúcar).