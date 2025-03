Así es la lujosa casa de Omar Montes en uno de los barrios más caros de Madrid

Omar Montes se ha convertido en uno de los cantantes más aclamados entre los más jóvenes de España, con canciones como 'La rubia remix' o 'Alocao'. Aunque su infancia en el barrio de Pan Bendito no ha sido de los más seguros para un niño de su edad, el cantante ha conseguido colarse en las listas más exclusivas de música en nuestro país y, ser una de las personas más conocidas de Madrid.

Al igual que muchos otros famosos, Omar Montes salió a la luz no precisamente por su música, sino por su noviazgo con la hija de Isabel Pantoja. Desde entonces, el madrileño ha participado en varios programas de televisión como El Desafío o Supervivientes, concurso que finalmente ganó. Ahora con su fortuna, se ha mudado a otra parte de la capital en busca de un ambiente mucho más relajado.

Situado a las afueras de Madrid, en el exclusivo término de Montepríncipe, Omar Montes dispone de una propiedad que a parte de su gran tamaño, dispone de lujosas instancias a las que ha añadido un vestidor, nueva iluminación y una piscina.

2.000 metros cuadrados llenos de lujo

El cantante de Pan Bendito ha adquirido una nueva vivienda en uno de los barrios más caros y lujosos de Madrid. Se trata de Boadilla del Monte, el municipio madrileño al que acuden otros cantantes como Melendi, Dani Fernández o Pablo López. Según el portal inmobiliario de Fotocasa, el precio medio del metro cuadrado en Boadilla en marzo de 2025, se sitúa en los 4.307 euros. Sin embargo, el nuevo hogar se encuentra en Montepríncipe, una zona de chalets de lujo.

Con 2.000 metros cuadrados de parcela, la casa está valorada en más de 4 millones de euros. Cuenta con un gran jardín, nada envidiable a las mansiones de lujo, además de un poche cubierto, una piscina y un solárium para disfrutar del sol de Madrid. La vivienda se distribuye en dos plantas de 160 metros cuadrados cada una, en la que podemos encontrar un amplio salón que comunica con el comedor y la cocina, todo decorado con tonos neutros.

Durante la remodelación que se mostró en el programa 'Los Iglesias, hermanos a la obra' de TVE, Omar Montes dio gran importancia a la amplitud de las habitaciones para así, poder acoger a los suyos. En la retransmisión del programa también se desvelaron otros puntos de la casa como un vestidor de lujo, una sala de ocio, un sótano y un garaje. En el exterior, dispone de un jardín de 1.700 metros cuadrados, rodeado de árboles, arbustos y una zona con barbacoa.

Una parcela y dos viviendas

La zona exterior de la casa de Omar Montes es todo un palacio, con una piscina rectangular de dimensiones olímpicas, un solárium con hamacas y sillas para tomar el sol y, una zona de gimnasio con estructuras para hacer ejercicios. Sin embargo, más allá de lo descrito anteriormente, la parcela del cantante madrileño esconde una segunda vivienda.

Este lugar no cuenta con ningún lujo, puesto que está destinada a almacenar toda la maquinaria de mantenimiento tanto para la piscina como el jardín. En su totalidad, esta nueva propiedad es el lugar donde Omar Montes espera disfrutar de buenos momentos con su familia, tal y como comentó en una entrevista con 'El País'. "Dormir abrazando a mi perrita, invitar a mi abuelo a un vermú, ir a hacer la compra con mi abuela. Antes mi madre y mi abuela iban a Cáritas a por comida, así que ir al cine era inalcanzable. O de compras. El que no ha pasado por eso, no lo valora".

Así es la urbanización Montepríncipe en Boadilla del Monte

Todos los que disponen de la posibilidad de adquirir una vivienda en la urbanización Montepríncipe, podrá disfrutar de calles tranquilas y zonas verdes. Aunque la mayor parte de su terreno pertenece al municipio de Boadilla del Monte, también cuenta con espacios en Pozuelo de Alarcón y Alcorcón. Entre sus residentes se encuentran empresarios, políticos, artistas o deportistas, es decir, personas con un alto poder adquisitivo.

Esta zona residencial de baja densidad se planificó a principios de los años 70. En total está formada por 185 parcelas individuales, con un tamaño entre los 2.800 y 7.500 metros cuadrados las más grandes, con precios entorno a los 2 millones de euros. La urbanización cuenta con un servicio de seguridad privada las 24 horas y además, dispone también de un servicio privado de autobuses, exclusivo para los residentes.