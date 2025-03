Omar Montes desvela en 'El Hormiguero' su gran problema con las camisetas: "Lo he intentado, pero aún no sé hacerlo..."

El popular cantante madrileño Omar Montes ha sido el invitado estrella de 'El Hormiguero' este miércoles, donde ha presentado en exclusiva su nuevo tema "Oh Baby". Durante la entrevista con Pablo Motos, el artista ha repasado su trayectoria musical, ha compartido anécdotas sobre su vida y ha protagonizado divertidos momentos junto a amigos y familiares que acudieron al plató.

Pablo Motos ha arrancado el programa con entusiasmo, anunciando la llegada del artista. "Llega el mejor momento del día. Si os gustan las sorpresas, hoy vais a vivir unas cuantas. Esta noche ha venido a divertirse a El Hormiguero el cantante Omar Montes", ha exclamado el presentador mientras el público aplaudía calurosamente la entrada del invitado. Omar Montes, conocido por su desparpajo y naturalidad, no ha tardado en arrancar las risas del público. "Te has traído todo mi barrio al programa, Pablo. Entre todos juntos, no sabes las órdenes de búsqueda y captura que tiene que haber ahora mismo aquí", ha bromeado el cantante.

Uno de los momentos más esperados de la noche ha sido la presentación del nuevo tema de Omar Montes, "Oh Baby", que verá la luz en las próximas horas. El artista ha revelado que la canción cuenta con la colaboración de dos importantes figuras del género urbano. "Uno de ellos es de Puerto Rico y está en el número uno mundial. Lo grabamos el año pasado, pero el tema va a salir ahora y creo que va a ser el que rompa el verano de 2025", ha afirmado Omar Montes con entusiasmo. Además, el cantante ha tenido un detalle con el presentador valenciano y le ha regalado una camiseta personalizada con su nombre. "Perdóname que te la he traído un poco mal doblada, pero es que aún no sé doblar una camiseta", ha dicho entre risas.

Por otra parte, el programa de Antena 3 ha contado con la presencia de varios amigos de la infancia y familiares de Omar Montes, lo que ha dado lugar a momentos entrañables y divertidos. Uno de ellos ha sido Chiqui, su primer amigo de la infancia y campeón de boxeo, quien ha recordado cómo se conocieron. "Omar es el mejor, siempre he estado con él desde pequeño. Es una persona que no falla", ha asegurado Chiqui. Otro de los asistentes ha sido el cantante Moncho, quien ha confirmado una curiosa anécdota sobre los inicios musicales de Montes. "Nos encontramos un ordenador en la basura y con él empezamos a hacer música", ha explicado, a lo que Omar añadido: "Él fue más listo que yo porque se lo acabó llevando". También ha estado presente su entrenador de boxeo, David, quien ha compartido una divertida historia sobre un entrenamiento con el artista. "Una vez me preparó para una pelea y, para quitarme los nervios, no se le ocurrió otra cosa que darme un buen golpe", ha relatado entre carcajadas.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha sido cuando Omar Montes ha hablado sobre su padre, quien también estaba en el plató. "Él lleva 50 años en España y sigue hablando como Apu, el de Los Simpson", ha bromeado. Su padre, por su parte, ha recordado con orgullo los logros de su hijo: "Él ha sido desde el principio un campeón y un triunfador. Yo lo sabía desde que era pequeño". Además, Omar Montes ha revelado que su padre fue uno de los primeros en traer los kebabs a España y ha dado algunos consejos para identificar un kebab de calidad. "Tiene que ser carne natural y pinchada, no un conglomerado de carne procesada", ha explicado. En un gesto de cariño, Omar Montes ha contado que, por el Día del Padre, le había hecho una corbata de papel. "Me he tirado toda la mañana haciéndola como un tonto", ha confesado, a lo que su padre ha respondido emocionado: "Siempre que me la hace, soy el hombre más feliz del mundo".

El artista también ha aprovechado la ocasión para adelantar detalles sobre su próxima gira, que conmemora sus diez años en la música. "Va a ser una gira muy grande. He hecho un escenario de tres pisos, que me ha costado más de 500.000 euros", ha explicado. Pablo Motos le propuso un posible nombre para la gira: Bendito Flow Tour, en honor a su barrio, Pan Bendito. "Yo le pondría algo como No Gano Nada Tour o No Veo Un Euro Tour", ha bromeado Montes. El cantante también ha recordado su reciente concierto en el Palacio de Vistalegre, que fue un éxito de asistencia, aunque ha confesado que no obtuvo beneficios económicos. "Estos conciertos los haces por el público, porque entre traer invitados y alquilar el recinto, se te va todo el dinero", ha explicado.

Entre risas, Omar Montes también ha revelado su último capricho: un viaje a Disneyland París. "De pequeño siempre tuve la ilusión de ir y nunca había podido. Ahora he cumplido mi sueño y el de mi hijo", ha contado. Durante su estancia en el parque temático, Omar Montes tuvo un encuentro inesperado con el actor Robert De Niro, aunque no ha dado más detalles sobre ello. Otra de las aventuras recientes del cantante madrileño ha sido su viaje a Nepal junto a Jesús Calleja, donde vivió una experiencia surrealista. "Conocimos a una bruja y me dijo que me iba a morir dentro de poco. Yo le dije que la que se iba a morir era ella por cabrona", ha relatado entre carcajadas. Además, Omar Montes ha admitido que la predicción le inquietó, sobre todo porque poco después vivió un susto en el aeropuerto. "Estuvimos cerca de tener un accidente con un helicóptero. Pasé mucho miedo en ese viaje", ha confesado.

Antes de finalizar la entrevista, Omar Montes ha aprovechado la oportunidad para hacer un llamamiento a las grandes marcas de moda. "Siempre voy elegante y llevo diez años en la música. Me gustaría que me llamaran para desfilar en una Fashion Week", ha expresado. Finalmente, el artista ha compartido una anécdota con un fan que se coló en su estudio. "Se metió diciendo que era mi amigo. Yo pensaba que cuando metió la mano en el bolsillo iba a sacar algo malo y que la bruja del Everest iba a tener razón, pero sacó una cámara para pedirme una foto", ha bromeado. Para cerrar la noche, Pablo Motos ha agradecido la presencia de todos los invitados y el buen ambiente que se ha vivido en el programa de Atresmedia. Omar Montes, visiblemente emocionado, también ha dedicado unas palabras a sus amigos y familiares. "Los quiero mucho y aprecio este gesto que han tenido conmigo", ha concluido.