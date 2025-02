Así es el simulacro de violencia de género para "probar" a la Policía Municipal

Estamos a mediados de febrero de 2025 y el punto en el que nos encontramos se ubica en la carretera de Colmenar Viejo. Sin embargo, en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (Ifise) se produjo ayer un pequeño viaje temporal y espacial. El destino, agosto de 2021, en el distrito de Puente de Vallecas. Juan Carlos comienza una fuerte discusión con su mujer, Noelia, nada más llegar a su casa. «¡La señora de la casa está enfadada con su marido!», comienza el hombre en tono de burla. «¡Yo sí que tenía que estar enfadado!», añade, ya iracundo, mientras arroja al suelo los objetos que encuentra a su paso y arrincona a su mujer, temblorosa e incapaz de levantar la mirada. «Los niños me dan mucho trabajo», dice Noelia a modo de disculpa. «¡Son tus hijos, cojones!», replica él. «En este momento se activa la patrulla policial que llegaría al domicilio», dice una tercera voz, fuera de escena. Es entonces cuando llaman a la puerta dos agentes de Policía Municipal, alertados por la llamada de un vecino...

Así comenzó el ejercicio práctico que puso fin al curso de «Intervención policial ante la violencia de género y doméstica». Una formación impartida por y para policías municipales de la capital y que, durante el resto de la semana, tuvo lugar en el Centro Integral de Formación y Emergencias (Cifse) del Ayuntamiento. Efectivamente, este simulacro se representó tal cual ocurrió en agosto de 2021 en Puente de Vallecas. Además de los dos agentes evaluados, la víctima y el agresor son también interpretados por policías. Todo ello en una casa de dos plantas, siendo la baja un domicilio recreado a la perfección –salón, cocina, dormitorio...– mientras que, en la parte superior, otra agente supervisa y da las indicaciones correspondientes.

Momento en el que una agente evalúa a la víctima Ayuntamiento de Madrid

Después de que uno de los agentes interrogue al sospechoso –«siéntese, por favor», le dice, ya que se levanta repetidamente del sofá–, otra policía hace lo propio con la víctima. «Necesito saber qué ha pasado. Si no, no puedo ayudarla», le dice, tratando de calmarla en plena crisis nerviosa. Le pregunta por sus hijos y responde que están en casa. «Mi marido me quiere, me cuida... Soy suya», dice Noelia. La agente, entonces, pide ayuda psicológica para la mujer. «Se activa el psicólogo de guardia», dice a su vez la instructora.

Posteriormente, es el momento de comprobar si el hombre tiene antecedentes. «¿Se han comprobado las requisitorias que pudieran existir en la base de datos?», pregunta la agente. Resultado: según VioGén, figura como agresor de tres mujeres más. «Hubo otra pareja que me denunció, pero eso quedó en nada...», afirma él. «¿Tiene alguna herida mi mujer? ¡Es sólo una discusión!», añade.

En la vida real, el agresor fue detenido y contaba con antecedentes en violencia de género Ayuntamiento de Madrid

La práctica acaba como ocurrió en la vida real: en detención. De hecho, la víctima contó con una orden de protección y un policía que fue testigo de varios quebramientos por parte de su agresor, que fue ingresado en prisión, donde aún permanece. A día de hoy el caso está inactivo y la víctima, afortunadamente, ha recuperado su vida.

En 2024, esta formación se elevó a las 400 horas para los agentes municipales, con una tercera parte (108 horas) centradas específicamente en VioGén. Y es que, como explicó ayer la vicealcaldesa y responsable de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz, a lo largo de la última década, la Policía Municipal madrileña ha impartido más de 3.600 horas formativas, más de 1.000 de ellas centradas por completo en los casos de VioGén. Esa formación se ha incrementado un 35 % en los últimos cinco años –desde 2019, sin contar 2020 por la pandemia–, pasando de las 384 horas dedicadas entre 2014 y 2018 a las 520 horas en este último lustro.

Acompañada por Pedro Antonio Ruiz, director general de la Agencia regional de Seguridad y Emergencias Madrid 112, la vicealcaldesa explicó que, sólo en el último mandato, (2019-23), Policía Municipal intervino en más de 8.000 casos (8.100) de VioGén, con más de 2.000 con protección policial activa, asumiendo en

torno a la mitad de los 18.000 casos ocurridos en este periodo en la capital.