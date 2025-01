Ayuso asegura que Sánchez está quitando independencia a Madrid "para dársela a Cataluña y al País Vasco"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el Gobierno nacional está "ocupando" el Poder Judicial y quitando independencia a Madrid para dársela a País Vasco y Cataluña.

"Toda la independencia que le dan al País Vasco y a Cataluña nos la quitan a nosotros", ha afirmado la dirigente madrileña en una entrevista en "esRadio".

Así, ha cargado contra las trabas que, a su juicio, se le ponen a la gestión de la Comunidad a través a través de la energía y los impuestos, "arrebatándole las competencias propias de cada autonomía".

"El poder mediático y el régimen mediático que ha creado La Moncloa en torno a sí misma es tan fuerte y tan poderosa que se sufre a diario", ha señalado Díaz Ayuso, a la vez que ha incidido en el "momento dramático" que vive España, donde se están "carcomiendo instituciones y la separación de poderes".

En este mismo sentido, apuntó que "el Gobierno está ocupando el poder judicial a través primero de la Fiscalía y de la reforma de la ley de (Félix) Bolaños, tan preocupante, pero a través de distintas estrategias, después de los cinco días del amor que se tomó el presidente para atentar directamente contra los poderes del Estado que forjan una democracia liberal", ha expresado.

"De este Gobierno solo sabemos un 10%. Siempre miente, siempre tiene planes ocultos, aquí los únicos que no tienen un plan oculto son los independentistas y Bildu. Los demás, el Gobierno, sí", ha señalado.

Además, ha subrayado que las dictaduras "no entran de golpe" sino que es "una rosca que va poco a poco carcomiendo" los poderes del Estado. "Intentan deshumanizar al adversario, como me hacen a mí, por ejemplo, me lo hacen cada día, todos los días, todos los ministros me insultan de manera infame, en lo personal, en mi vida, en mi casa, con quién estoy, cómo salgo, cómo visto, cómo hablo, asesina, criminal....", ha criticado la presidenta, quien cree que son todos "ya comunistas" en el Gobierno.

Por otra parte, ha criticado la "dependencia" de Marruecos del Gobierno, que es "insólita", y que está provocando que se esté "abandonando" a los compatriotas en Ceuta y Melilla, "aliándose además con las peores potencias, aislándonos de los Estados Unidos y de las democracias de primera".