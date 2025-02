Ayuso asegura que tenía mensajes con Pedro Sánchez que han "desaparecido" de su móvil

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que tenía mensajes en su teléfono móvil con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han "desaparecido", a la vez que ha aludido a "qué otras barbaridades no estarán cometiendo" desde el Gobierno.

En una entrevista en 'El Programa de AR', y preguntada por su relación con el presidente, ha afirmado que mantenía con él una "mínima relación" en la pandemia en unos mensajes que "se han borrado".

Así, ha asegurado que tenía conversaciones sobre "temas triviales y no tan triviales" como la situación de Madrid durante la pandemia, pero que "ha desaparecido de su teléfono".

"¿Qué no estará utilizando? Igual que han borrado todas las conversaciones del fiscal (Álvaro García Ortiz), el que se ríe de la Guardia Civil, y de quien hace su trabajo en España, igual que han borrado todos los teléfonos de la Fiscalía... han robado ordenadores básicos donde había también causas contra la vicepresidenta del Gobierno y contra ministros, por difamar a un particular, bueno, pues todo desaparecido, se roba, se pierden pruebas...", ha trasladado la presidenta.

Así, Díaz Ayuso ha subrayado que se han ido borrado "pruebas fundamentales en otros procesos judiciales" y se ha preguntado por qué programas informáticos "no estarán utilizando desde La Moncloa".

"Solo sé que tenía un chat con él, que no está, ha desaparecido, borrado, y entonces ahora cuando tengo un Pedro Sánchez aparece uno sin avatar, y ha desaparecido el logotipo", ha indicado.

Además de volver a aludir a la "operación de Estado" contra ella, ha cargado contra un Gobierno que está del lado de su "muro norcoreano", además de reprochar que Pedro Sánchez intente que en España no haya "garantías procesales".

Congreso del PSOE

La presidenta madrileña afirmó que "tenemos un presidente que está incapacitado para la política, que no tiene un proyecto para España, que vive de la confrontación, de utilizar todos los poderes del Estado contra todo el que se le ponga por el medio, especialmente, la Comunidad de Madrid".

Sobre el reciente congreso del PSOE afirmó que "es el congreso del odio, de personas que han ido y decidido pues ni siquiera ocultar esas fobias con las que han estado trabajando contra nosotros, contra nuestro proyecto en los últimos cinco años y medio".

"Creo que cualquier ciudadano que se ponga en mi lugar entenderá lo que puede significar que el presidente del Gobierno abiertamente diga que te va a matar, que quiere acabar contigo… me quieren destruir", sentenció.

"Como saben que por la vía judicial no pueden hacer nada porque es que yo no me he llevado ni un boli de la EGB por más que han estado durante años y años intentando crearme una imagen, como en las urnas no pueden hacer nada porque debe ser que la mayoría absoluta de los madrileños son de extrema derecha lo que intentan es la destrucción personal2, remató Díaz Ayuso.