Ayuso da la bienvenida a la NFL: "El mejor deporte en el corazón de España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha celebrado, a través de las redes sociales, el desembarco en Madrid de de la NFL, el gran espectáculo del fútbol americano. De hecho, tal y como se hizo público ayer, el primer partido de temporada regular se jugará en el Santiago Bernabéu en 2025. "The best Sport in the heart of Spain. Welcome to Madrid".(El mejor deporte en el corazón de España. Bienvenido a Madrid), detallaba la presidenta madrileña en X.

Este último evento se suma a la lista de eventos que sitúan a Madrid a la cabeza mundial ya que triplica el número que han escogido este año o los próximos la región como lugar de distintas celebraciones deportivas o musicales. Además del partido de la NFL, estos días se ha sabido que Madrid será sede de los los Premios Laureus World Sports, los denominados «Óscar del Deporte», que se celebran por primera vez en la capital.

Este año se celebrarán también en la capital, por primera vez, los Premios de la Academia de la Música de España, que se entregarán el primer fin de semana de mayo, donde participarán los principales artistas y profesionales del mundo de la música española y latina.

Mad Cool vuelve este año a elegir Madrid para presentar su Festival en el mes de julio, con artistas de primer nivel, como Dua Lipa, Avril Lavigne, Pearl Jam y The Smashing Pumpkins y las últimas incorporaciones de The Killers y Måneskin, entre otros.

Volverá a celebrarse una nueva edición de Mad Cup, el torneo que convierte a Madrid en la capital mundial del fútbol. Pero, sin duda, el anuncio de mayor alcance en las últimas semanas ha sido el Gran Premio de Fórmula 1, que se celebrará en la región en 2026. La llegada de este evento, que se prevé que sigan 119 millones de personas, supondrá un impacto de 4.500 millones de euros y contribuirá a la creación de 8.200 puestos de trabajo.