Ayuso critica el contrato de Broncano, con el que se podría pagar a 400 médicos, e ironiza con que su próximo novio será una monja finlandesa

El contrato de David Broncano con RTVE y los 28 millones de euros que costará formalizarlo fue traído al Pleno de la Asamblea de hoy por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para hacer visible que con esa cantidad de recursos públicos “podría pagar el sueldo a 400 médicos durante un año, tres centros de salud o bien cubrir todas las necesidades de 600 pacientes de la Comunidad de Madrid”, dijo tras ser preguntada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que la planteó en la sesión de control si creía que los centros de salud estaban funcionando con normalidad ante lo que considera que se están generando situaciones “insostenibles” en Pinto y Las Tablas. Ayuso se quejó de que la izquierda le “multiplique las propiedades por semana...Me recuerda a los gemelos esos de la televisión que van reformando pisos y que se interesan tanto por las obras, siga por ahí porque yo creo que no le va a contratar ni Broncano y no será porque no tendrá dinero para hacerlo”, dijo con sorna.

“Tanto interés por la sanidad pública y por lo público y ¿cómo puede ser que contratan a las productoras privadas a tocateja con el dinero de todos? Esta semana más de 1.000 médicos extracomunitarios le han pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, “que por fin les deje trabajar en Madrid porque ahora mismo hay déficit de médicos en toda la atención primaria en toda España y ustedes se niegan a hacerlo”, le reprochó.

La presidenta madrileña también salió en defensa del grupo Quirón. “Entérense de que también contrata con ministerios como Transportes, Interior y con el máster de Begoña”, dijo en referencia a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. “Casualmente también están con ella, así que la próxima vez que me busque una pareja les pediré consulta, no sé si me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa, a ver si así no me buscan una trama”.

El "favorito" de Ayuso

Bergerot conectó la situación de los centros de salud con la polémica suscitada por el presunto fraude fiscal de la pareja de Díaz Ayuso, al que la portavoz de Más Madrid se refirió como “su favorito”. “El derecho a tener un médico de cabecera en un tiempo razonable no puede depender del código postal (…) Cuanto más deterioran la sanidad pública, más empujan a la gente a tener que contratar un seguro privado. Cada centro de salud sin médico es un nicho de mercado para las aseguradoras y los grandes grupos de salud, sobre todo para “su favorito”.

De paso acusó a Ayuso de ser la “abogada de un defraudador” que “no es lo mismo que hacer de presidenta, que es lo que necesita Madrid”.