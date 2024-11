Ayuso, sobre la DANA en Valencia: "No pensamos en otra cosa que en cómo ayudar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reiteró este martes la colaboración de la región con Valencia y los afectados por la DANA y afirmó que "no pensamos en otra cosa que en cómo ayudar".

Así lo afirmó durante su visita al Hayedo de Montejo, donde constató que "estamos viviendo un momento dramático, estamos sufriendo muchísimo con el pueblo de Valencia todos los días". Ayuso aseguró que "los madrileños nos lo dicen en la calle, cómo lo sienten y lo que les duele lo que está pasando" y apuntó que indican también "la impotencia que muchas veces genera el querer todos colaborar y muchas veces no saber cómo".

En este sentido, incidió en que "no se puede imaginar ni el mal cuerpo que tenemos ni lo difícil que está siendo para nosotros mantener una agenda y una cierta normalidad y una cierta sonrisa ante las cámaras cuando por dentro estamos destrozados". Por ello, "no puedo decirle más que vamos a estar ahí para ayudar. Tengo un sentimiento siempre de que me falta por apoyar algo más a Valencia", concluyó la presidenta de la Comunidad de Madrid.