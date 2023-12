Ayuso estrena presupuestos: más políticas sociales y menos presupuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuenta desde ayer con el primer Presupuesto aprobado por mayoría absoluta del PP desde que gobierna. La Asamblea ha dado el visto bueno a los Presupuestos para 2024 y la Ley Ómnibus que modifica hasta trece normas, como la que regula la Cámara de Cuentas o la Ley de Transparencia. El PP exhibe su absoluta y Ayuso saca adelante las cuentas sin necesidad de apoyos. Los Presupuestos anteriores contaron con la rúbrica de Vox, que se negó a votar a favor de los últimos presentados en la antesala de las autonómicas. Los de 2024 permitirán a la presidenta poner en marcha promesas electorales como la modificación de la Ley Trans, bajada de impuestos y la mayor inversión en políticas sociales: nueve de cada diez euros.

Las segundas cuentas de Ayuso ascienden a 27.558 millones de euros, de los que sólo 767 procede de fondos europeos. Incrementan un 19,6% las de 2022 y un 7,9% las no aprobadas el curso pasado. Las partidas recogen bajadas de impuestos para atraer inversores y crear empleo. Además, incluyen la deflactación del tramo autonómico del IRPF por segundo año consecutivo, cumpliendo así con el compromiso electoral de aplicar esta medida siempre que la inflación supere el 2%. Con las nuevas cuentas, la dirigente madrileña podrá cumplir también con el compromiso de aplicar nuevas rebajas fiscales, entre ellas, las destinadas a combatir la despoblación rural en municipios de menos de 2.500 habitantes.

El gasto social alcanza los 22.099 millones de euros, con 1.426 millones más para Sanidad, 699 para Educación; 411 millones extra invertidos en políticas sociales y familia y un crecimiento de 863 millones para transportes. Sanidad es el área donde el Gobierno ha previsto el mayor presupuesto de la historia, con la Atención Primaria y la reducción de la lista de espera como prioridades. En 2024, la Comunidad iniciará también la construcción de 19 nuevos centros de salud.

Los populares apenas han aceptado enmiendas de los grupos de la oposición, que han cargado contra el «sectarismo» del Gobierno regional, según la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot. El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, entiende que el Presupuesto del PP es «totalmente continuista con su modelo y no se abre al debate parlamentario, a la posibilidad de acuerdos», mientras que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, critica, sobre todo, la subida de gasto. «Nos avergüenza que aumente el gasto público en 4.000 millones», ha destacado.

La aprobación de las cuentas públicas culmina una semana con un paréntesis en la bronca entre el Gobierno de Ayuso y el de Pedro Sánchez. Los ministros y diputados, centrados en la sesión de control en el Congreso y en los pactos con los independentistas, se han dado un respiro en sus críticas a la popular. El titular de Transportes, Óscar Puente, no ha bloqueado a miembro alguno del PP los últimos días y el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha aprovechado para solicitarle información sobre las medidas que el Ejecutivo va a implantar en el precio del transporte público. Rodrigo le ha pedido que convoque la Conferencia Nacional de Transportes para conocer las bonificaciones en el precio que, previsiblemente, se aplicarán desde el 1 de enero. La Comunidad, que presta el servicio de transporte público, debe llevar a cabo la planificación en función de las decisiones del Ejecutivo. El año pasado, el Gobierno regional no supo hasta unos días antes del comienzo de 2023 las tarifas aprobadas por Moncloa. En una carta, solicita al ministro que le informe de si va a mantener el 30% del descuento que ya se aplicaba en el abono transporte público para el próximo año. La comunicación de la decisión no es baladí ya que de las tarifas oficiales dependen los descuentos aplicados por la Comunidad en los billetes de metro y autobús y en el abono transporte mensual.

El Gabinete de Ayuso ha mantenido esta semana el foco informativo, alejando a la presidenta de los ataques a los que la someten tradicionalmente los ministros de Sánchez. Junto a Rodrigo, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha defendido la subvención al Ateneo por proyectos concretos, entrando de lleno en la polémica de la semana. Los grupos de la oposición en la Cámara madrileña se han pronunciado en contra del cambio de modelo de subvención nominativa a ayuda por proyectos concretos y De Paco ha contestado: «La Comunidad de Madrid no ha dejado al Ateneo sin subvención, lo hemos dicho de todas las maneras posibles», manifestó tras asegurar que así se lo trasladó al presidente de la institución, Luis Arroyo, «verbalmente y por escrito». El consejero confirmó el cambio de modelo incluyéndolo en una revisión global del Plan de Subvenciones de la consejería y negando así las acusaciones de sectores que relacionan la medida con la vinculación de su presidente al PSOE.

El titular de Educación, Emilio Viciana, ha sido otro de los consejeros que ha entrado de lleno en el debate esta semana. En esta ocasión, por la decisión de rectificar el Plan de enseñanza bilingüe implantado en la región por Esperanza Aguirre. La Comunidad impartirá en español la asignatura de Geografía e Historia en los colegios bilingües al detectar que estudiarla en inglés ha supuesto un detrimento de sus conocimientos. La medida ha avivado la polémica entre los defensores de uno de los modelos más exitosos del sistema educativo incluso fuera de la región. Viciana explicó que las horas de inglés que quedarán libres tras excluir esta materia se utilizarán para impartir optativas en la misma lengua, zanjando así las críticas a una posible reducción de horas de inglés en un programa muy apreciado por las familias.