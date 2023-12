Ayuso lamenta que Óscar Puente se dedique a insultarla: "Mejor nos sentamos como adultos para solucionar Cercanías"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se haya dedicado a insultarla y ha pedido sentarse "como adultos" para abordar soluciones a las incidencias que se producen en Cercanías.

En los últimos días, Puente ha bloqueado a varios miembros del PP de Madrid (entre ellos al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida) de X y ha contestado a las críticas sobre el Cercanías haciendo alusión a las incidencias que se produjeron en el servicio durante los años de gobierno de Mariano Rajoy así como a las casas afectadas por las obras de la Línea 7B de Metro.

Preguntada por este tema por los periodistas, en la II Cumbre empresarial Eje Madrid-Valencia, celebrada en el Casino de la capital, Ayuso ha calificado de "inaudito" lo que sucede con el ministro, cuando solamente en el año 2023 llevan "710 incidencias" en Cercanías.

Según ha denunciado, "todos los días hay un problema que implica que muchos trabajadores no lleguen a sus puestos", que "muchos ciudadanos se queden secuestrados en los andenes sin poder ir a sus quehaceres, a un hospital o a los colegios", que se atasquen "aún más las calles de Madrid" y que se perjudique "el funcionamiento de la EMT o del Metro".

"Tenemos un problema serio que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo y creo que la primera valoración por parte de un ministro no puede ser insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, persona a la que yo nunca me he dirigido", ha criticado la dirigente regional.

La presidenta ha censurado que le falte "el respeto", algo que "ha venido haciendo muchas veces", de una manera "faltona" y ha cargado que haya bloqueado de redes sociales "a los políticos madrileños" como si fueran niños.

"Le falta no respirar y decir que los trenes son suyos y que no nos deja entrar en ellos o algo así", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que está "en una deriva" que da "imagen" de lo que pretende hacer "el Gobierno con la Comunidad de Madrid".

En este punto, ha sostenido que lo que tienen que hacer es "hablar", sentarse "como adultos y como responsables políticos" para buscar "soluciones para las Cercanías en Madrid dejen de ser un problema para todos los madrileños en el día a día".