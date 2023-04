Ayuso se lanza a por el votante de Vox: "O Sánchez o España"

Arranca la precampaña y la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento a sumar fuerzas. En concreto, se ha dirigido a los votantes descontentos del PP, que ya en 2019 decidieron marcharse a Vox, para que «vuelvan a casa». «Saben, como yo, que o Sánchez o España, saben que llevamos razón, les invito a ser con este proyecto eficaces... Al servicio de Madrid y España».

Por eso pidió a aquellos que «se fueron del PP porque no sentían que el partido se ocupase de los grandes debates, más allá de la buena gestión» que «vuelvan a un proyecto común, amplio y abierto que representan a los ciudadanos que ven la vida de forma alegre», dijo un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

En las elecciones de 2019, los populares perdieron en Madrid 500.000 votos que fueron a parar al partido de Abascal. Ayuso ya recuperó parte de esos sufragios de descontentos en las elecciones de 2021, pero ahora el foco se centra en traer de vuelta a la totalidad de los que dieron la espalda al partido para dar su apoyo a Vox.

Y en esto los populares son optimistas porque lo que se percibe en el partido es una cierta sensación de que el proyecto de Rocío Monasterio en Madrid se desinfla poco a poco tras una concatenación de hechos que «les va a pasar factura», aseguran fuentes populares. Comenzó con el abandono de Macarena Olona, continuó con el «desacierto» de la moción de censura liderada por Ramón Tamames a lo que en Madrid se une que son muchos los votantes de Vox que no entienden todavía porqué su líder en Madrid, Rocío Monasterio, no apoyó los Presupuestos de la región para 2023.

De hecho, los populares son conscientes de que Ayuso conecta con los votantes de Vox «por su claridad, por su cercanía y porque dice las cosas sin complejos», dicen con convencimiento en el partido.

Para más detalles, Ayuso ya ha tomado medidas que conectan perfectamente con muchos de los principios que defiende Vox. Ha empuñado la bandera natalista y provida impulsando un Plan de Maternidad y paternidad con el que 8.500 madres ya se han beneficiado de una ayuda de 500 euros por hijo al mes, está dispuesta a cambiar la próxima legislatura la Ley Trans de la Comunidad de Madrid que tanto molesta a los de Abascal, ha resuelto la crisis sanitaria con subidas de sueldo para los profesionales de Atención Primaria y Pediatría, como también exigían sus socios preferentes, y ha cogido carrerilla con la política de bajada de impuestos, que también defienden.

Bajada fiscal

Precisamente, ayer anunció una nueva rebaja fiscal de otro medio punto en todos los tramos del IRPF en la próxima Legislatura que supondrá un ahorro de 255 millones para 3,5 millones de contribuyentes. Se trata de la sexta bajada que se acomete en el impuesto sobre la Renta en la Comunidad de Madrid. Esta medida se sumará a la ya aprobada en 2021, que también formaba parte del programa electoral de Díaz Ayuso. De hecho, será efectiva en la campaña de la Renta que justamente empieza hoy y supondrá un ahorro extra para los madrileños de 334 millones, según especificó la presidenta regional.

Esta bajada continuada de impuestos ha supuesto un ahorro para los madrileños de 23.000 millones, es decir, 6.700 euros por contribuyente.

Mientras, Díaz Ayuso se prepara para para un mes y medio convulso y de «bulos» por parte de sus adversarios políticos hasta las elecciones del próximo día 28 de mayo.

«La oposición al completo quiere convencernos de que nada funciona en la Comunidad de Madrid. Esa y no otra es la estrategia política de toda la oposición. Y esa y no otra cosa es lo que vamos a vivir en los próximos 48 días, desde La Moncloa, desde Galapagar y desde Cercedilla», sentenció. Más aún, «sé que quedan 48 días de exageraciones y cuando no, de bulos. 48 días de silenciar noticias como que Madrid es la Comunidad donde tienen las listas de espera quirúrgicas son las más bajas de España. Y les adelanto que en muy poco tiempo estaremos en 45 días de espera, que es un dato esperanzador, pero con el que no me conformo, y que nos obligará a trabajar aún más».

Sin embargo, Ayuso culpó al Gobierno de Pedro Sánchez de «la inmensa mayoría» de los problemas que afectan a la Comunidad de Madrid». Y entre ellos señaló los problemas con el servicio de Cercanías, la inseguridad en las calles, las subidas de impuestos, las trabas burocráticas, la parálisis de los juicios o de las citas en la Seguridad Social».

La presidenta regional y candidata de los populares a la Comunidad de Madrid avanzó que el mes y medio de tiempo que queda hasta las elecciones lo dedicará, por un lado, a difundir la gestión que se ha realizado en la Comunidad y, por otro, a avanzar las medidas que va a adoptar si el PP gobierna la Comunidad de Madrid los próximos cuatro años.

De hecho, hizo balance de su gestión frente a la del Gobierno de Pedro Sánchez. Así, puso en valor, entre sus mayores logros, «la protección de la educación madrileña y los contenidos académicos de todas las etapas educativas mediante la Ley Maestra y revolucionado la Formación Profesional con la creación de más de 25.000 plazas», sus planes contra incendios, su política medioambiental y de transportes, la Ley de Mercado Abierto o que Madrid se haya convertido en el nodo digital del sur de Europa hasta el punto de atraer a las mejores compañías tecnológicas.

Frente a ello, «el Gobierno de Sánchez ha sometido a España a una tensión institucional sin precedentes en democracia que compromete la estabilidad, la libertad y el futuro de nuestro país».