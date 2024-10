Ayuso reboza la corrupción a la oposición: "La montaña es tan grande que el hilo dental no lo va a tapar"

La corrupción ha centrado parte del debate político en la Asamblea de Madrid donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de España de estar en una "montaña de corrupción" que no puede ser encubierta. "Créanme, un hilo dental no lo va a tapar", dijo en referencia a informaciones publicadas por la SER en las que se acusa a su pareja, Alberto González Amador, de intentar desgravarse ante Hacienda la compra de hilo dental, desodorante, un saxofón y un Rolex, para perjudicar su imagen a través de ataques políticos.

Durante su discurso, Ayuso mencionó nombres como Koldo, Ábalos y Escrivá, insinuando que estos políticos, vinculados al actual gobierno o exministros, no han sido sometidos a inspecciones fiscales. La presidenta cuestionó la falta de investigaciones hacia ellos y sugirió que existe un doble rasero, donde los rivales políticos son objeto de una persecución mediática y judicial, mientras otros permanecen impunes. "Hacienda debería, al menos, pedir las inspecciones fiscales de Koldo, de Ábalos. ¿Oye, cómo es que de nadie hay una sola inspección de Hacienda, que el tres de Hacienda hoy sepamos que tiene un entramado de sociedades, cómo es que nadie ha investigado que el señor Escrivá o el exministro astronauta pagarán su casa a través de empresas? Ah, no, que no son el adversario político", ha sentenciado.

Ayuso lamentó las acusaciones que se han vertido sobre su entorno personal, particularmente en relación con su pareja, y criticó lo que considera un esfuerzo coordinado para dañar su prestigio. "A ellos se les regula, se silencia todo. Pero vamos a intentar volver con el novio de Ayuso, que tenemos mucho que tapar", ironizó la presidenta, refiriéndose a las investigaciones en su contra.

Defendió su transparencia y afirmó que confía en la justicia. "El tiempo pone a cada uno en su sitio", aseguró, destacando que, aunque los ataques a su reputación son constantes, se siente tranquila por haber actuado conforme a la legalidad. Además, denunció que algunos de los procesos en su contra no tienen base penal ni están relacionados con infracciones fiscales, sino que responden a una estrategia para dañar su imagen pública.

Ayuso acusó al gobierno central de actuar con métodos que calificó como “estalinistas” y aleccionó sobre la importancia de mantener las garantías democráticas. “Mientras exista un Estado de Derecho y unas garantías democráticas, eso es ilegal”, concluyó, haciendo referencia a las filtraciones y manipulaciones que, según ella, están destinadas a socavar su figura.