Ayuso unificará desde octubre en una Cuenta Digital todos los trámites administrativos

Los madrileños cambiarán la forma en que interactúan con la Administración. Madrid se digitaliza hasta el punto de que los ciudadanos y las empresas podrán realizar todos los trámites administrativos a través de lo que se llamará Cuenta Digital. Aunque ya se venía hablando de esta iniciativa, la novedad es que esta plataforma integral cogerá forma y estará disponible en su versión web a partir de octubre y en aplicación móvil a partir de noviembre, según confirmó ayer el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

La idea es que esta novedosa herramienta unifique todos los trámites administrativos en una sola aplicación de fácil acceso desde dispositivos móviles, tabletas u ordenadores.

La Cuenta Digital incluirá progresivamente la mayoría de los servicios digitales que ofrece la Comunidad de Madrid. Entre ellos se encuentran los carnets Joven, Universitario y del Mayor, la Demanda de Empleo, la Tarjeta de Familia Numerosa, la Acreditación del Grado de Discapacidad, la Licencia de Caza y Pesca, y en un futuro cercano, la Historia Social Única. Además, se está estudiando la integración de más servicios y proporcionará un enlace directo a la Tarjeta Sanitaria Virtual.

Este sistema estará disponible las 24 horas y brindará información en tiempo real a los usuarios sobre el progreso de sus trámites y gestiones realizadas. Así, los madrileños podrán recibir notificaciones en sus dispositivos móviles de manera clara y sencilla, abarcando desde solicitudes de prestaciones hasta impuestos, tasas pagadas, ayudas recibidas o incluso la historia social y clínica.

Inteligencia Artificial

Tal y como informó el consejero, la Cuenta Digital empleará la Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia del usuario, de tal manera que el servicio sea más personalizado basado en las preferencias y necesidades de cada individuo, tales como adelantar trámites de gestión y presentar borradores y documentación previamente cumplimentada. Esta innovación simplificará en gran medida la relación de los ciudadanos con la Administración, quienes solo necesitarán confirmar si desean proceder con una solicitud.

La nueva Consejería quiere que el pleno empleo se consiga con la digitalización a la vista de que las empresas no cubren todas las vacantes que tienen por falta de personal que esté formado para acometer los nuevos desafíos que exige la transformación digital. López-Valverde cree que una gran parte de los 300.000 parados que hay en la Comunidad de Madrid, con perfil digital o no, que deseen formarse en este ámbito podrán hacerlo y la Comunidad de Madrid habilitará los medios para ello. Cree que todas las personas con esta formación podrán ser absorbidas por un mercado de trabajo floreciente en este sector tanto en la empresa pública como en la privada. Además se contará con alumnos de FP o incluso se crearán estudios específicos, si fuera necesario. Por poner un ejemplo, ya está previsto el 100% de la digitalización de la Administración pública en todos los ámbitos: la salud, la educación, el empleo, la economía, las políticas sociales, los transportes, el medio ambiente, la agricultura, el ocio, el turismo y el deporte. No en vano, aunque la Comunidad es ya el nodo digital del sur de Europa, aspira a convertirse en un referente el todo el continente.

El consejero madrileño especificó que el Gobierno autonómico prevé que el 40% del PIB provenga de la digitalización en los próximos años. Y aludió al último informe de la Fundación COTEC, que revela la primacía de la Comunidad de Madrid en la penetración de la digitalización en la estructura productiva nacional, ya que el 23,7% de su Valor Agregado Bruto es digital; le sigue Cataluña con el 16,7%, mientras que la media nacional se sitúa en el 15%.

Más aún, según los datos facilitados por la Consejería, la región lidera además el ranking nacional de concentración de startups y ocupa la quinta posición europea, con un total de 3.150 startups, de las cuales 2.293 se han fundado en los últimos diez años. Estas sociedades están valoradas en 39.600 millones de euros y generan un ecosistema que sostiene 48.000 puestos de trabajo, de los que el 55% se ha creado en los últimos cinco años.

Por otra parte, La Comunidad de Madrid prevé crear un Instituto de Inteligencia Artificial para fomentar el avance tecnológico en la región. Este instituto buscará establecer un robusto ecosistema de diversas entidades que colaboren en el ámbito de la inteligencia artificial, generando valor tanto para la administración pública como para los ciudadanos.

El Gobierno regional ha tomado esta decisión al reconocer la IA como una de las tecnologías más innovadoras y transformadoras en la actualidad. Cada vez más, empresas públicas y privadas, así como entidades gubernamentales, están adoptando esta tecnología para optimizar sus procesos y tomar decisiones.

El Instituto de Inteligencia Artificial se enfocará en la investigación de nuevas tecnologías, mercados y modelos de negocio relacionados con la IA. Además, promoverá la conciencia sobre nuevas metodologías de innovación, facilitará la conexión entre agentes locales e actores internacionales y reducirá las barreras para la participación en proyectos colaborativos. La creación de este instituto es un proyecto que se espera culminar durante la actual legislatura.

Agencia de Ciberseguridad

La creación de una Agencia de Ciberseguridad es otra de las iniciativas que quiere impulsar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Materializarlo supondrá un paso significativo para ampliar las capacidades de la región en términos de prevención, detección, recuperación y respuesta ante ciberataques, con una visión integral en todo su territorio. Este organismo tendrá un enfoque constante en mejorar la ciberseguridad de las infraestructuras críticas de la región, con especial atención al sector de la salud ya que la información médica, de hecho, es la que recibe más ciberataques en la Comunidad de Madrid, según puntualizó el consejero.

Este nuevo organismo coordinará las medidas de ciberseguridad en todo el sector público, abarcando entidades como Madrid Digital, SERMAS, Canal de Isabel II, Metro, 112, Educamadrid, Consorcio Regional de Transportes, así como cualquier organización pública que lo requiera.

Además, la Agencia de Ciberseguridad ofrecerá apoyo a los municipios y colaborará con las empresas, en particular con las pymes, para reforzar sus esfuerzos en materia de ciberseguridad.

La agencia impulsará la cultura y la formación en ciberseguridad tanto entre los ciudadanos como en las empresas. Fomentará el desarrollo del talento de profesionales en este ámbito y la industria relacionada. La creación de esta nueva entidad «permitirá a la Comunidad de Madrid tener una visión centralizada en cuestiones de ciberseguridad, anticipándose a posibles ataques y amenazas, y aplicando medidas de seguridad acordes al riesgo identificado», asegura la Consejería.

5G para todos los municipios a final de año

►La Consejería de Digitalización prevé ampliar la red de comunicaciones de tal manera que el 5G llegue a todos los municipios de la región de aquí a final de año. El consejero garantizó que ya está haciendo todas las gestiones con los operadores para que así sea. Gran parte de los esfuerzos irán orientados a los municipios con menos de 20.000 habitantes, lo que afectaría a 144 localidades de la Comunidad de Madrid. El objetivo es garantizar que todos los madrileños, independientemente de donde vivan, puedan beneficiarse de los servicios de los que disponen. La idea es que todos los municipios de la región cuenten con una sede electrónica y una plataforma de administración electrónica que ahorre costes y aumenta la participación.